Без топовых звезд и промоутеров, но с гастромюзиклами и VK: как поменялась концертная индустрия в РФ

Допандемийный 2019 год оказался пиком концертного рынка. Тогда в Москве можно было увидеть Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord на Park Live, а профессионалы ждали дальнейшего роста. «В 2020–2021 годах все замерли, по сути, во сне и в ожидании, что медленно начнут просыпаться и все будет как прежде — с иностранцами, спонсорами, sold out за день и так далее. Однако в 2022-м все схлопнулось», — говорит Михаил Минин, глава «МТС Энтертейнмент» (управляет развлекательными активами МТС, несколькими концертными залами и билетными сервисами).