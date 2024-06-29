Без топовых звезд и промоутеров, но с гастромюзиклами и VK: как поменялась концертная индустрия в РФ

«Мы не делаем ставку на концерты, тем более в ущерб другим сегментам. Но наша деятельность в концертах вполне успешна. В том числе потому, что, проводя концерты на своих площадках, мы зарабатываем еще и на барах, а не только на билетах. В Москве сборы бара на успешном концерте могут составлять один к трем с билетами, при этом с совершенно иной маржинальностью, в чистом доходе превращаясь один к одному или лучше», — делится Михаил Минин.