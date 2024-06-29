Без топовых звезд и промоутеров, но с гастромюзиклами и VK: как поменялась концертная индустрия в РФ

Профессионалы концертного рынка видят его кризисное положение и переключаются на новые форматы, а нишу мероприятий активно осваивают VK и МТС. Это следует из аналитического материала РБК о состоянии сферы в России. Ниже — основные тезисы.
Кризис индустрии
Допандемийный 2019 год оказался пиком концертного рынка. Тогда в Москве можно было увидеть Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord на Park Live, а профессионалы ждали дальнейшего роста. «В 2020–2021 годах все замерли, по сути, во сне и в ожидании, что медленно начнут просыпаться и все будет как прежде — с иностранцами, спонсорами, sold out за день и так далее. Однако в 2022-м все схлопнулось», — говорит Михаил Минин, глава «МТС Энтертейнмент» (управляет развлекательными активами МТС, несколькими концертными залами и билетными сервисами).
Он обращает внимание на уход иностранных брендов («пропала „спонсорская тяга“») и отъезд топовых промоутеров, из‑за чего отменились крупнейшие фестивали вроде «Усадьба джаз», «Боль» и Park Live.
По оценке Эдуарда Ратникова, гендиректора концертного агентства TCI (привозило в Россию Rammstein, Limp Bizkit и других иностранных артистов), геополитическая ситуация и отказ заграничных музыкантов от поездок в Россию «разрушили все, что строилось почти 29 лет».
Он добавляет, что TCI следит за концертным рынком, но не видит «достаточно драматичных и интересных проектов», а те, что есть, оборачиваются гонкой с конкурентами, завышенной стоимостью билета и экономией на сервисе.
Пути выхода из тупика: гастромюзиклы, гастрофестивали, отъезд в Казахстан
Сейчас внимание TCI сфокусировано на сфере альтернативных развлечений. Например, агентство ставит гастромюзикл «Москва слезам не верит», «проект, который сочетает авторский ужин, шоу и атмосферу светской вечеринки», «сопоставим и финансово, и по трудозатратам с организацией концертов» и должен собрать 150–200 тыс. человек за полтора года.
Русская медиагруппа до 2016 года проводила крупный фестиваль Maxidrom и привозила Rammstein, Thirty Seconds to Mars, Korn, The Prodigy и других иностранных артистов. В 2024 году радио Maximum добавило в формат гастросоставляющую и устроило «Maximum Гриль Фест».
«Мы довольны аудиторными и бизнес-показателями фестиваля, ежедневно его посещали порядка 10 тыс. человек. Подобные мероприятия несут мультипликативный эффект для бренда: это новый канал для взаимодействия с аудиторией и новая площадка для создания спецпроектов для рекламодателей», — отметили в пресс-службе РМГ.
Организаторы когда‑то крупнейшего в России фестиваля Park Live не устраивали мероприятий до 2024 года. Когда они наконец решили это сделать, ивент сменил локацию — новый Park Live пройдет в Алма-Ате и при поддержке «Яндекса», а в лайнапе есть Die Antwoord, Placebo, Tyga и Скриптонит.
«Мы пока делаем в Казахстане первые шаги, получается хорошо. Пример — за несколько дней на „Яндекс Афише“ были распроданы все билеты на первый в Казахстане концерт группы Thirty Seconds to Mars. Это подтверждает высокий интерес аудитории в Казахстане к качественным мероприятиям», — считает директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
МТС, «ВКонтакте» с концертами
Освободившуюся нишу начали осваивать непрофильные игроки, и они не стремятся связывать себя с иностранными артистами. Еще до пандемии на рынок зашел МТС: запустил свои мюзиклы, взял в аренду театр МДМ, подписал эксклюзивный контракт с Comedy Club.
«Мы не делаем ставку на концерты, тем более в ущерб другим сегментам. Но наша деятельность в концертах вполне успешна. В том числе потому, что, проводя концерты на своих площадках, мы зарабатываем еще и на барах, а не только на билетах. В Москве сборы бара на успешном концерте могут составлять один к трем с билетами, при этом с совершенно иной маржинальностью, в чистом доходе превращаясь один к одному или лучше», — делится Михаил Минин.
VK также запартнерился с площадками Gypsy и Stadium, а также проводит собственные фестивали. «Живой контакт с артистами является неотъемлемой частью музыкального бизнеса <…> Люди сейчас приходят на фестивали, чтобы отдохнуть и полноценно провести время, а не только послушать любимого артиста. Поэтому мы проводим не только концерты. Опыт этого года показывает, что аудитории нравятся летние форматы, разнообразный таймспент и возможность приходить на площадку, где есть много всего — музыка, еда, спорт, образование, аудитория», — считает вице-президент VK по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин.
Куда движется рынок?
Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что сегмент концертов мировых звезд закрылся полностью, поэтому компании чаще пробуют новые форматы: мюзиклы, выставки, технические шоу. Он оценивает работу с российскими артистами как «весьма рискованную», а возможности организации прибыльных мероприятий за рубежом как ограниченные и доступные только там, где есть много платежеспособной русскоязычной аудитории, например, в Казахстане и Белоруссии.
Также эксперт замечает, что после падения доходов из‑за пандемии и санкций концертный рынок несложно поглотить, а из‑за мультипликативного эффекта это может быть привлекательно крупнейшим компаниям.