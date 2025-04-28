В Петербурге продали загранпаспорт Владимира Жириновского за 1,1 млн рублей

В Петербурге на аукционе продали загранпаспорт Владимира Жириновского. Об этом пишут РИА «Новости».
Стартовая цена документа составляла 100 тыс. рублей. В итоге лот удалось продать за 1,1 млн рублей.
На аукцион был выставлен загранпаспорт Жириновского советского образца с его автографом и визами. Согласно опубликованной фотографии паспорта, он выдан 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года.
Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля 2022 года после перенесенного коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.