Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперед

Джордж Лукас рассказал, почему Йода из «Звездных войн» так странно разговаривает. Об этом режиссера спросил поклонник из зала после показа фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», которому в этом году исполняется 45 лет.
«Если ты говоришь на обычном английском, люди не будут так внимательно слушать. Но если у него есть акцент или его трудно понять, они сосредоточатся на том, что он говорит», — ответил Лукас.
Режиссер назвал Йоду философом фильма и отметил, что ему нужно было заставить людей слушать его, особенно 12-летних.
Затем у Лукаса спросили, кто из новых персонажей «Империи наносит ответный удар» понравился больше: Лэндо или Йода? Но режиссер не очень хотел отвечать: «Если у вас 12 детей, кого из них вы любите больше всего?».