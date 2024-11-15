Скончался продюсер The Who и The Kinks Шел Талми

Умер Шел Талми, музыкальный продюсер и аранжировщик из Чикаго, работавший над классическими рок-песнями The Who «My Generation» и The Kinks «You Really Got Me». Ему было 87 лет. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.
О смерти Талми сообщил его агент. По его словам, продюсер умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной стали осложнения после инсульта.
Талми стал звукорежиссером в 20 лет, когда он приехал в Лондон в запланированный отпуск и оказался в гуще зарождающейся британской рок-сцены 1960-х годов.
Будучи одним из редких независимых продюсеров того времени, он подписал контракт с группой The Kinks и курировал многие из их самых громких хитов середины 60-х годов, от прорывного сингла «You Really Got Me» до отполированной сатиры «A Well Respected Man» и «Dedicated Follower of Fashion».
Позже Талми участвовал в становлении другой британской легендарной группы The Who, выпустив их знаковые песни «My Generation» и «Anyway, Anyhow, Anywhere».
Среди других британских хитов Тэлми — песни Chad & Jeremy «A Summer Song», The Easybeats «Friday on My Mind» и кавер-версия песни Боба Дилана «Just Like a Woman» от Manfred Mann. Он также работал над одними из первых записей с участием Дэвида Боуи, который в то время был известен как Дэйви Джонс, и приглашал тогда еще подростка Джимми Пейджа в качестве сессионного гитариста для The Kinks.