Скончался продюсер The Who и The Kinks Шел Талми

Умер Шел Талми, музыкальный продюсер и аранжировщик из Чикаго, работавший над классическими рок-песнями The Who «My Generation» и The Kinks «You Really Got Me». Ему было 87 лет. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

О смерти Талми сообщил его агент. По его словам, продюсер умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной стали осложнения после инсульта.

Талми стал звукорежиссером в 20 лет, когда он приехал в Лондон в запланированный отпуск и оказался в гуще зарождающейся британской рок-сцены 1960-х годов.

Будучи одним из редких независимых продюсеров того времени, он подписал контракт с группой The Kinks и курировал многие из их самых громких хитов середины 60-х годов, от прорывного сингла «You Really Got Me» до отполированной сатиры «A Well Respected Man» и «Dedicated Follower of Fashion».

Позже Талми участвовал в становлении другой британской легендарной группы The Who, выпустив их знаковые песни «My Generation» и «Anyway, Anyhow, Anywhere».