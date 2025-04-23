В Китае пациенту вживили «чип трезвости»

В Китае пациенту имплантировали так называемый «чип трезвости» ― это не электронное устройство, как можно подумать, а набор лекарственных гранул, которые вводятся под кожу. Операцию провела больница в городе Фуян, сообщает China Daily.
Лекарственные гранулы в «чипе трезвости» выделяют налтрексон гидрохлорид — препарат, подавляющий психологическую тягу к алкоголю и снижающий риск рецидива. Лекарство начинает действовать в течение четырех часов и продолжает выделяться более шести месяцев. В большинстве случаев достаточно одной имплантации, отмечают врачи.
Пациентом стал 40-летний мужчина, который употреблял алкоголь более 20 лет. В последнее время он пил по пол-литра крепкого алкоголя ежедневно. При попытках отказаться от спиртного мужчина испытывал дискомфорт, тревогу и тремор. Симптомы проходили, только когда он снова начинал пить.
Чрезмерное употребление алкоголя делало его раздражительным, он часто ссорился с семьей. За последние годы пациент девять раз проходил лечение в стационаре, однако каждый раз после возвращения домой его состояние снова ухудшалось.
Узнав о «чипе трезвости», мужчина обсудил этот метод с семьей и решил пройти процедуру. Врач имплантировал ему 10 лечебных гранул размером с горошину в подкожный жировой слой нижней части живота. Вся процедура заняла менее пяти минут. Такие операции уже проводятся и в больницах других городов Китая.