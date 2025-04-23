В Китае пациенту вживили «чип трезвости»

Пациентом стал 40-летний мужчина, который употреблял алкоголь более 20 лет. В последнее время он пил по пол-литра крепкого алкоголя ежедневно. При попытках отказаться от спиртного мужчина испытывал дискомфорт, тревогу и тремор. Симптомы проходили, только когда он снова начинал пить.