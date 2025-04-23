В Китае пациенту вживили «чип трезвости»

Вчера / 17:01
РБК: дом-книжку на Новом Арбате решили сохранить
Вчера / 19:26
Вышел тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фэннинг
Вчера / 18:29
Неоновое поле, дирижабль, горсовет в виде органа: какие арт-объекты представят на «Архстоянии»
Вчера / 15:41
Saluki, Mirèle и Хаски выступят на фестивале «Круто»
Вчера / 14:45
«Шанинке» на год запретили набирать студентов
Вчера / 14:16
Паша Техник — в последнем интервью: «Я всегда играл со смертью. Боюсь ее очень сильно»
Вчера / 13:32
Юра Борисов и Даниил Воробьев представили в Москве сериал Okko «Урок»
Вчера / 13:17
Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
Вчера / 13:11
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй»
Вчера / 12:57
Джон Сина и Идрис Эльба в трейлере новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств»
Вчера / 12:15
Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат героев мультфильма по «Скотному двору»
Вчера / 12:08
BOBO, AVA, Tunguska : эксперты Wheretoeat назвали топ-10 ресторанов России
Вчера / 12:07
Паблик-токи, лекции и бук-хоппинг: в России впервые отметят День независимых книжных
Вчера / 11:35
Просмотры «Конклава» и «Двух пап» выросли после смерти папы римского Франциска
Вчера / 10:43
На Apple завели дело о пропаганде ЛГБТ*. Ей грозит штраф до 4 млн рублей
Вчера / 10:42
Более 80% мировых рифов обесцветились из‑за высоких температур
Вчера / 09:37
Lil Uzi Vert доставили в больницу с отравлением
Вчера / 09:32
В Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года
Вчера / 08:02
Фонд «Алиса» и проект «Выжившие» открыли Реабилитационный центр им. Дмитрия Маркова
Вчера / 07:55
Владельцы собак считают их ближе, чем друзей и родственников
Вчера / 07:22
«Альпина нон-фикшн» закрасила черным идеи феминистки Симоны де Бовуар
Вчера / 07:05
Роспотребнадзор обнаружил ядовитый бензол в кремах La Roche-Posay с Wildberries
Вчера / 05:59
Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона
Вчера / 23:13
Клим Шипенко: фильм «Холоп-3» планируют выпустить в кинопрокат в 2026 году
Вчера / 22:19
Умер музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший над «Bohemian Rhapsody»
Вчера / 21:24
Бобби Каннавале снимется в комедии с Уиллом Ферреллом и Форчун Файмстер
22 апреля / 20:35
Баскетболиста Майкла Джордана назвали самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен
22 апреля / 19:59
В России выйдет триллер «Крутой поворот» с Беном Фостером и Коби Смалдерс

В Китае пациенту вживили «чип трезвости»

Вчера в 20:04
Фото: cagkansayin/Getty Images

В Китае пациенту имплантировали так называемый «чип трезвости» ― это не электронное устройство, как можно подумать, а набор лекарственных гранул, которые вводятся под кожу. Операцию провела больница в городе Фуян, сообщает China Daily.

Лекарственные гранулы в «чипе трезвости» выделяют налтрексон гидрохлорид — препарат, подавляющий психологическую тягу к алкоголю и снижающий риск рецидива. Лекарство начинает действовать в течение четырех часов и продолжает выделяться более шести месяцев. В большинстве случаев достаточно одной имплантации, отмечают врачи.

Пациентом стал 40-летний мужчина, который употреблял алкоголь более 20 лет. В последнее время он пил по пол-литра крепкого алкоголя ежедневно. При попытках отказаться от спиртного мужчина испытывал дискомфорт, тревогу и тремор. Симптомы проходили, только когда он снова начинал пить.

Чрезмерное употребление алкоголя делало его раздражительным, он часто ссорился с семьей. За последние годы пациент девять раз проходил лечение в стационаре, однако каждый раз после возвращения домой его состояние снова ухудшалось.

Узнав о «чипе трезвости», мужчина обсудил этот метод с семьей и решил пройти процедуру. Врач имплантировал ему 10 лечебных гранул размером с горошину в подкожный жировой слой нижней части живота. Вся процедура заняла менее пяти минут. Такие операции уже проводятся и в больницах других городов Китая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами