Умер московский рэпер Murda Killa

В возрасте 27 лет умер московский рэпер Максим Решетников, также известный, как Murda Killa. Об этом сообщается в официальном паблике артиста.

О смерти Murda Killa также заявил твиттер-блогер Саша Конь. «Сегодня не стало моего дорогого друга Макса Мерды. <…> Макс не выходил на связь два дня, и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь, что нас ждет. <…> Спасибо, что взял на себя взаимодействие со скорой и полицией, я не вывозил», — написал Конь в нескольких твитах.

Битмейкер Elpresboy тоже высказался о смерти Murda Killa: «Я не очень люблю всю эту показушную *****, но вчера не стало нашего друга и талантливейшего музыканта Максима Решетникова, более известного как Murda Killa, я пишу это все сейчас, а на моих глазах наворачиваются слезы, надеюсь, ты сейчас в лучшем мире. Покойся с миром».

Как пишет The Flow, информацию о смерти Решетникова подтвердил также рэпер Саша Скул. Причины смерти не сообщаются.

Murda Killa стал известен после релиза ЕР «Murderland» в 2016 году. Два года спустя вышел его дебютный лонгплей «Brokestar», записанный при участии Horus, Booker, Овсянкина и других артистов.