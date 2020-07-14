перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер московский рэпер Murda Killa 8:42
Вышел анимационный клип на песню Juice WRLD «Wishing Well» 3:48
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула. Ее тело обнаружили в озере рядом с Лос-Анджелесом Обновлено в 3:26
Facebook создал робота, который сам устанавливает оптоволоконный кабель на электропроводах 3:00
Больше 13 млн человек заразились коронавирусом во всем мире 1:42
Ксения Собчак/YouTube Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на пикетах в рекламном ролике «Перекрестка»
Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на пикетах в рекламном ролике «Перекрестка» 1:21
Сергей Простаков покидает пост шеф-редактора «МБХ медиа» после обвинений в домогательствах 0:38
«Взрывная Блондинка 2»: Шарлиз Терон рассказала о работе над сиквелом для Netflix 0:09
Гендиректор «Роскосмоса» считает, что американские космические корабли «более гламурные», чем «Союз» 0:07
Смертность в Москве в июне превысила показатели прошлого года на 41% Вчера в 23:30
tunechick83/Pixabay На Disney+ выпустят сериал «Звездные войны: Плохая партия»
На Disney+ выпустят сериал «Звездные войны: Плохая партия» Вчера в 23:10
«0 рублей»: несколько кировских газет вышли с одинаковой первой полосой Вчера в 22:51
Девушки рассказали о домогательствах в российской медиатусовке Вчера в 22:31
С 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для приезжающих в Россию Вчера в 21:54
Более 60 женщин обвинили автора комиксов Уоррена Эллиса в неподобающем поведении Вчера в 21:00
Nicoletheatv/Instagram Танцовщица и блогер Николь Теа умерла вместе со своим нерожденным сыном
Танцовщица и блогер Николь Теа умерла вместе со своим нерожденным сыном Вчера в 20:37
Суд отклонил иск парализованной москвички из‑за штрафов о нарушении самоизоляции Вчера в 20:16
У монахини, управляющей отелями РПЦ, обнаружили Mercedes-Benz за 9,5 млн рублей Вчера в 19:53
На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали около 20 человек Вчера в 19:38
Бизнесмен из Татарска поймал вора, ограбившего его магазин. Теперь предпринимателю грозит срок Вчера в 19:16
Отключить рекламу

Умер московский рэпер Murda Killa

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:42

В возрасте 27 лет умер московский рэпер Максим Решетников, также известный, как Murda Killa. Об этом сообщается в официальном паблике артиста.

О смерти Murda Killa также заявил твиттер-блогер Саша Конь. «Сегодня не стало моего дорогого друга Макса Мерды. <…> Макс не выходил на связь два дня, и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь, что нас ждет. <…> Спасибо, что взял на себя взаимодействие со скорой и полицией, я не вывозил», — написал Конь в нескольких твитах.

Битмейкер Elpresboy тоже высказался о смерти Murda Killa: «Я не очень люблю всю эту показушную *****, но вчера не стало нашего друга и талантливейшего музыканта Максима Решетникова, более известного как Murda Killa, я пишу это все сейчас, а на моих глазах наворачиваются слезы, надеюсь, ты сейчас в лучшем мире. Покойся с миром».

Как пишет The Flow, информацию о смерти Решетникова подтвердил также рэпер Саша Скул. Причины смерти не сообщаются.

Murda Killa стал известен после релиза ЕР «Murderland» в 2016 году. Два года спустя вышел его дебютный лонгплей «Brokestar», записанный при участии Horus, Booker, Овсянкина и других артистов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Единая Россия
Люди
Максим Решетников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить