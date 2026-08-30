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Андре 3000 сыграет в сериале Netflix «Скуби-Ду: Истоки»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Theo Wargo/Getty Images

Андре Бенджамин, известный как Андре 3000, вошел в актерский состав сериала Netflix «Скуби-Ду: Истоки», сообщает Variety. 

В проекте также примет участие Кэти Мориарти. Кого именно сыграют актеры, неизвестно. Премьера сериала состоится в 2027 году.

Действие «Скуби-Ду: Начало» развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны Блейк (Маккенна Грейс) в лагере. По сюжету подростки окажутся втянуты в расследование вокруг потерявшегося щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Помогать им будут Велма Динкли (Эбби Райдер Фортсон) и Фред Джонс (Максвелл Дженкинс). После этого расследования герои впервые объединятся в «Корпорацию „Тайна“». В сериале также появятся Пол Уолтер Хаузер, Сара Гилберт, Брюс МакГилл и Шерилин Фенн. 

Недавно Netflix представил первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало». В нем момент знакомства Скуби и Шэгги Роджерса в исполнении Таннера Хейгена.

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