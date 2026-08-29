Аэропорт Нэшвилла могут переименовать в честь легенды кантри Долли Партон

Партон — одна из самых влиятельных исполнительниц в истории кантри. За карьеру она выпустила десятки альбомов и 25 раз возглавляла американский кантри-чарт. Многие свои главные хиты она написала сама. Среди них — «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» и «I Will Always Love You». Последняя песня стала мировым хитом в исполнении Уитни Хьюстон: ее версия 14 недель оставалась на первом месте американского поп-чарта.