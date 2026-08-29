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Аэропорт Нэшвилла могут переименовать в честь легенды кантри Долли Партон

Афиша Daily
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Фото: @dollyparton

Губернатор штата Теннесси Билл Ли предложил переименовать аэропорт Нэшвилла в честь кантри-певицы Долли Партон, которая скончалась 25 августа. Администрация воздушной гавани обсудит эту идею на заседании 17 сентября, пишет Deadline.

«В месте, где Теннесси приветствует весь мир, вполне уместно, чтобы международный аэропорт Нэшвилла носил имя любимой дочери нашего штата и встречал путешественников непреходящим наследием музыки, щедрости, веры и доброты Долли», — сказал Ли.

Партон — одна из самых влиятельных исполнительниц в истории кантри. За карьеру она выпустила десятки альбомов и 25 раз возглавляла американский кантри-чарт. Многие свои главные хиты она написала сама. Среди них — «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» и «I Will Always Love You». Последняя песня стала мировым хитом в исполнении Уитни Хьюстон: ее версия 14 недель оставалась на первом месте американского поп-чарта.

Последние годы жизни Партон продолжала заниматься творческими проектами. Партон также много лет занималась благотворительностью: ее фонд поддерживал проекты в области грамотности и помогал бороться с распространением ВИЧ и СПИДа.
 

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