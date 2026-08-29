Bandai презентовала Tamagotchi Ring — миниатюрную версию тамагочи, которую теперь можно носить на пальце. Устройство выпустили к 30-летию серии: внутри доступны 30 популярных виртуальных питомцев. Новостью поделилось издание Meccha Japan.
Кольцо оснащено цветным ЖК-дисплеем и боковыми кнопками управления. Три кнопки под экраном выглядят как элементы интерфейса, но на самом деле они декоративные.
На разработку Tamagotchi Ring ушло два года. Из-за небольших размеров корпуса создатели отказались от обычных батареек в пользу встроенного аккумулятора. Заряжать его предлагают с помощью специального кейса, который идет в комплекте.
Кольцо выпускается в трех вариантах — серебристом, золотом и с перламутровым градиентом. Оно рассчитано на японский размер 14, что соответствует примерно 17,3 миллиметра внутреннего диаметра. С помощью адаптера размер можно уменьшить до 10-го — около 15,9 миллиметра.
Высота корпуса составляет 28 миллиметров — примерно вдвое меньше оригинального тамагочи и почти на 60% меньше первой модели серии с цветным экраном, которая вышла в 2008 году.
Tamagotchi Ring уже продается в Японии за 7700 иен — около 4200 рублей. Пока о международном запуске устройства Bandai не сообщала.