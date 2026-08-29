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Bandai выпустила Tamagotchi Ring — очень маленькое тамагочи-кольцо

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Bandai

Bandai презентовала Tamagotchi Ring — миниатюрную версию тамагочи, которую теперь можно носить на пальце. Устройство выпустили к 30-летию серии: внутри доступны 30 популярных виртуальных питомцев. Новостью поделилось издание Meccha Japan.

Кольцо оснащено цветным ЖК-дисплеем и боковыми кнопками управления. Три кнопки под экраном выглядят как элементы интерфейса, но на самом деле они декоративные.

Видео: Bandai

На разработку Tamagotchi Ring ушло два года. Из-за небольших размеров корпуса создатели отказались от обычных батареек в пользу встроенного аккумулятора. Заряжать его предлагают с помощью специального кейса, который идет в комплекте.

Кольцо выпускается в трех вариантах — серебристом, золотом и с перламутровым градиентом. Оно рассчитано на японский размер 14, что соответствует примерно 17,3 миллиметра внутреннего диаметра. С помощью адаптера размер можно уменьшить до 10-го — около 15,9 миллиметра.

Высота корпуса составляет 28 миллиметров — примерно вдвое меньше оригинального тамагочи и почти на 60% меньше первой модели серии с цветным экраном, которая вышла в 2008 году.

Tamagotchi Ring уже продается в Японии за 7700 иен — около 4200 рублей. Пока о международном запуске устройства Bandai не сообщала.

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