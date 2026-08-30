В Госдуме назвали отучение молодежи от VPN основной задачей

В декабре 2025 года Боярский говорил, что власти не будут ограничивать VPN в 2026-м, поскольку эту технологию «не обуздать». При этом уже тогда депутат призывал снижать популярность таких сервисов и рассказывать россиянам об угрозах их постоянного использования.