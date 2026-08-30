В Госдуме назвали отучение молодежи от VPN основной задачей

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский назвал небезопасным использование VPN. Он призвал отучать людей, особенно молодежь, от таких сервисов.
«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно», — сказал депутат агентству ТАСС в кулуарах Фестиваля новых медиа.
Парламентарий пояснил, что злоупотребление VPN может завести пользователей «в те уголки интернета», от опасности которых «всеми своими ресурсами государство пытается их оградить».
Боярский назвал отучение молодежи от VPN «нашей основной задачей». Он подчеркнул, что сам такими сервисами не пользуется.
В декабре 2025 года Боярский говорил, что власти не будут ограничивать VPN в 2026-м, поскольку эту технологию «не обуздать». При этом уже тогда депутат призывал снижать популярность таких сервисов и рассказывать россиянам об угрозах их постоянного использования.