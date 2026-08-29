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Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького

Афиша Daily
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Фото: @n.kologrivyy

Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Безрукова. «Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», — сказал народный артист РФ на церемонии открытия нового, 129-го сезона МХАТ имени Горького.

По результатам опроса аналитического центра ВЦИОМ, Кологривый вошел в топ лучших актеров 2025 года по версии россиян. 7 апреля вышла сказка «Холодное сердце» с актером — современная интерпретация пьесы А.С.Островского «Снегурочка». В центре сюжета — Снегурочка, которая все так же не способна испытывать чувства и обречена влюблять в себя всех вокруг.

Кологривый также снялся в фильме «Лес» по одноименному роману-бестселлеру Светланы Тюльбашевой. Премьера состоится 12 ноября.

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