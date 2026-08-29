Ридли Скотт: Джош Бролин за 20 лет «немного размяк»

Впервые они встретились на съемках «Гангстера» в 2007 году, где Бролин сыграл коррумпированного нью-йоркского детектива Ника Трупо. При этом начало работы над «Созвездием пса» для самого Бролина оказалось непростым. Актер ранее рассказывал, что после первого съемочного дня всерьез хотел уйти из проекта: Скотт много рассказывал истории, почти не репетировал, и такой метод работы его напугал. Позже, увидев отснятый материал, Бролин понял замысел режиссера и в итоге назвал фильм одним из самых творчески насыщенных проектов в своей карьере.