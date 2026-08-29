Ридли Скотт: Джош Бролин за 20 лет «немного размяк»

Ридли Скотт снова поработал с Джошем Бролином спустя почти 20 лет после «Гангстера». В новом постапокалиптическом фильме «Созвездие пса» актер сыграл бывшего морпеха, который вместе с пилотом Хигом (Джейкоб Элорди) пытается выжить после разрушительной пандемии. По словам режиссера, за годы Бролин изменился — хотя суровый характер никуда не делся. Об этом постановщик рассказал изданию People.
«Он на самом деле немного смягчился. В хорошем смысле», — рассказал Скотт в интервью People. При этом в «Созвездии пса» Бролину снова досталась роль человека, который умеет выживать в экстремальных условиях и готов принимать жесткие решения.
В новой ленте британского постановщика герои Бролина и Элорди вынуждены жить вместе, постоянно спорят и совершенно по-разному смотрят на то, как следует выживать в новом мире. По мнению режиссера, именно эта разница между персонажами добавила фильму юмора, несмотря на его мрачный постапокалиптический сюжет.
Для Скотта Бролин за это время стал не только более мягким, но и раскрылся с неожиданной стороны. «Он крутой парень, еще и очень умный, начитанный и хороший писатель», — отметил режиссер.
Впервые они встретились на съемках «Гангстера» в 2007 году, где Бролин сыграл коррумпированного нью-йоркского детектива Ника Трупо. При этом начало работы над «Созвездием пса» для самого Бролина оказалось непростым. Актер ранее рассказывал, что после первого съемочного дня всерьез хотел уйти из проекта: Скотт много рассказывал истории, почти не репетировал, и такой метод работы его напугал. Позже, увидев отснятый материал, Бролин понял замысел режиссера и в итоге назвал фильм одним из самых творчески насыщенных проектов в своей карьере.
Созвездие пса» основан на романе Питера Хеллера. В центре истории — пилот Хиг и его сосед Бэнгли, которые пытаются выжить в мире после пандемии. Главные роли исполнили Джейкоб Элорди и Джош Бролин, а постановщиком выступил Ридли Скотт.