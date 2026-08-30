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Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в продолжении «Дней грома»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу продолжения фильма «Дни грома». Она сыграет вместе с Томом Крузом, который вернется к роли гонщика Коула Трикла. Об этом сообщает Variety.

Paramount Pictures выпустит картину 2 июня 2028 года. Ее снимут для экранов IMAX и покажут только в кинотеатрах, в том числе в форматах Dolby Cinema и 4DX.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что Хэтэуэй исполнит роль инженера и владелицы гоночной команды. Режиссером выступит Джонатан Левин, снявший «Та еще парочка». Круз спродюсирует фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером.

Оригинальные «Дни грома» вышли в 1990 году. В фильме Тони Скотта герой Круза присоединился к новой команде NASCAR, куда его позвал легендарный гонщик, завершивший карьеру (его играл Роберт Дювалл). В картине также снялись Николь Кидман, Рэнди Куэйд и Джон Си Райлли.

Продолжение станет первым крупным франшизным проектом Круза после завершения основной серии «Миссия: невыполнима». Актер также должен вернуться в следующей части «Топ Гана». В 2026 году он появится в «Диггере» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

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