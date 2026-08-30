В США запустили новый Twitter

Business Insider выяснил, что пока это небольшой веб-сервис с несколькими сотнями пользователей. В основной команде восемь человек, не считая подрядчиков. Приложений для iOS и Android нет: по словам основателей, выйти в магазины приложений мешает неопределенность вокруг прав на бренд Twitter.