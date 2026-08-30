В США запустили новый Twitter

Американский стартап Operation Bluebird запустил новую соцсеть под названием Twitter.now. Об этом сообщает Techcrunch. Среди основателей стартапа — бывший юрист Twitter по товарным знакам Стивен Коутс.
Несмотря на свое название, соцсеть не будет копировать Twitter. «Когда X Corp. отказалась от бренда Twitter, мы увидели возможность создать нечто новое — общественную площадку, основанную на доверии, прозрачности и свободе выбора пользователей», — написал Коутс в LinkedIn.
Соцсеть использует ИИ-систему VERA для модерации контента. Она проверяет утверждения, содержащиеся в публикациях, показывает их источники и контекст, а также присваивает материалам рейтинг достоверности. Пользователи могут сами установить порог рейтинга, чтобы отсеивать публикации с низким уровнем доверия.
Сайт Twitter.now находится на стадии тестирования, а ранний доступ к нему стоит 20 долларов. В последние дни ресурс недоступен из-за технических работ.
Business Insider выяснил, что пока это небольшой веб-сервис с несколькими сотнями пользователей. В основной команде восемь человек, не считая подрядчиков. Приложений для iOS и Android нет: по словам основателей, выйти в магазины приложений мешает неопределенность вокруг прав на бренд Twitter.
Operation Bluebird пытается получить права на бренд Twitter, оспаривая их с X Corp. В компании считают, что после ребрендинга Twitter в X прежний бренд фактически перестал использоваться, а значит, X могла отказаться от части прав на него.
X Corp. с такой позицией не согласна. В прошлом году компания подала иск против Operation Bluebird, пытаясь помешать запуску сервиса и защитить права на товарные знаки Twitter и Tweet. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.