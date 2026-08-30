Как звучал лес юрского периода: ученые воссоздали звуки древних насекомых

Сначала исследователи проверили биомеханические модели на современных насекомых, измеряя лазерами вибрации их крыльев. Затем модели применили к окаменелостям, чтобы определить частоту и основные характеристики древних сигналов. Для оценки того, с какой скоростью насекомые могли повторять отдельные элементы своих «песен», использовали машинное обучение.