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Как звучал лес юрского периода: ученые воссоздали звуки древних насекомых

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Sandy Ravaloniaina/Unsplash

Исследователи реконструировали звуки, которые могли издавать насекомые в лесах юрского периода около 165 млн лет назад. Результаты работы опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences. Основными выводами поделились Science и Phys.org.

Ученые изучили 20 окаменевших крыльев девяти видов родственников современных сверчков и кузнечиков, найденных во Внутренней Монголии. На некоторых из них сохранились микроскопические зубцы и другие элементы, с помощью которых насекомые производили звук, потирая крылья друг о друга.

Сначала исследователи проверили биомеханические модели на современных насекомых, измеряя лазерами вибрации их крыльев. Затем модели применили к окаменелостям, чтобы определить частоту и основные характеристики древних сигналов. Для оценки того, с какой скоростью насекомые могли повторять отдельные элементы своих «песен», использовали машинное обучение.

Большинство изученных видов, предположительно, издавало звуки на сравнительно низких частотах. Многие сигналы находились примерно в районе 5 килогерц и напоминали чистые высокие свисты или электронные писки.

Один из видов — Sigmaboilus peregrinus — мог издавать сигналы на частоте выше 20 килогерц, то есть за пределами или около верхней границы человеческого слуха. Если расчеты верны, это древнейшее известное свидетельство использования животными ультразвуковой коммуникации.

Летучие мыши, которых часто считают одним из главных факторов, подтолкнувших насекомых к использованию ультразвуковых сигналов, появились лишь примерно через 100 млн лет. Ученые предполагают, что такая коммуникация могла возникнуть из-за ранних млекопитающих и других хищников, подслушивавших брачные сигналы насекомых.

Высокие и узкие по частоте звуки могли помогать самцам привлекать самок, одновременно затрудняя хищникам поиск источника сигнала. Разные виды также могли занимать собственные частотные диапазоны, чтобы не заглушать друг друга.

Полностью восстановить «песни» юрских насекомых ученые не могут. По строению крыльев можно определить частоту и базовое звучание сигнала, но не его точный ритм: он зависел от работы нервной системы и движений крыльев, которые в окаменелостях не сохраняются.

Реконструированные звуки использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Один из авторов исследования Фернандо Монтеалегре-Сапата описал юрские леса как «очень насыщенную акустическую среду», часть которой человек не смог бы услышать.

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