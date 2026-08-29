Дэн Стивенс хочет, чтобы новый «Робокоп» сохранил жестокость и сатиру оригинала

В интервью ComicBook Стивенс назвал «Робокопа» 1987 года одним из своих любимых фильмов. По его словам, для него и многих его друзей картина стала знаковой, а заодно одним из первых фильмов, познакомивших их с сочетанием жестокого экшна и сатиры. «Думаю, именно этого я больше всего жду, надеясь сохранить эти элементы», — рассказал актер.