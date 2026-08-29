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Дэн Стивенс хочет, чтобы новый «Робокоп» сохранил жестокость и сатиру оригинала

Афиша Daily
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Фото: 20th Television

Дэн Стивенс рассказал, каким хочет видеть новый сериал «Робокоп» от Prime Video. Актер сыграет Алекса Мерфи и его кибернетическое альтер эго. Он надеется, что создатели сохранят в новой версии экстремальное насилие и сатиру оригинального фильма Пола Верховена. Об этом сообщило издание Dedaline.

В интервью ComicBook Стивенс назвал «Робокопа» 1987 года одним из своих любимых фильмов. По его словам, для него и многих его друзей картина стала знаковой, а заодно одним из первых фильмов, познакомивших их с сочетанием жестокого экшна и сатиры. «Думаю, именно этого я больше всего жду, надеясь сохранить эти элементы», — рассказал актер.

Новый «Робокоп» будет состоять из восьми эпизодов. По сюжету крупная технологическая корпорация убеждает город внедрить мощного робота в полицейское управление. В машину помещают сознание погибшего сотрудника полиции Алекса Мерфи.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Питер Око, а исполнительными продюсерами в том числе Джеймс Ван и создатели оригинального фильма Эд Ноймайер и Майкл Майнер. Дата премьеры пока не объявлена.

Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пола Верховена. Главную роль тогда исполнил Питер Уэллер. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество.

После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. В 2014 году франшиза уже получила полнометражный перезапуск с Юэлем Киннаманом в главной роли.

Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.

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