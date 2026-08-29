Авторы отдельно отмечают, что такой подход особенно актуален для людей, которые не могут самостоятельно выбрать время для сна: например, для работников ночных смен, медиков, пилотов или молодых родителей. Первый автор исследования Мадхура Лотликар считает, что физическая нагрузка привлекательна своей доступностью: для нее не нужны специальные условия или дорогое оборудование.