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20 минут тренировки могут помочь после недосыпа так же, как 90-минутный сон — исследование

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Sony Pictures Releasing

Если после четырех часов сна впереди ждет длинный день, а возможности поспать еще несколько часов нет, может помочь короткая физическая нагрузка. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла в Канаде. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, на которое сослалось издание Science Alert.

В эксперименте участвовали 54 здоровых молодых человека. Ученые сначала не давали им спать около 30 часов, а затем разделили на три группы. Первые 20 минут крутили педали велотренажера с умеренной или высокой интенсивностью, вторые получили возможность поспать 90 минут, а третьи 20 минут провели на велотренажере, не крутя педали.

После этого участникам показали серию изображений. Запоминать их специально не просили, а через три дня проверили, какие картинки они способны узнать.

Результаты у двух групп оказались довольно близкими. Участники, поспавшие 90 минут, справились с тестом на 23% лучше контрольной группы, а те, кто 20 минут занимался на велотренажере, — на 21% лучше. Статистически значимой разницы между двумя результатами ученые не обнаружили.

При этом на уровне работы мозга сон и физическая нагрузка действовали совершенно по-разному. Исследователи следили за активностью мозга участников с помощью ЭЭГ и обнаружили, что после сна снизились показатели, связанные с усталостью и давлением сна. Чем сильнее уменьшались эти показатели, тем лучше участники впоследствии запоминали изображения.

После тренировки мозг, напротив, не выглядел менее уставшим: соответствующие показатели оставались примерно на том же уровне, что и у людей из контрольной группы. Однако физическая нагрузка, судя по всему, помогала мозгу эффективнее обрабатывать информацию в момент ее восприятия.

По словам старшего автора работы, специалиста по спортивным наукам Марка Роига, недостаток сна влияет практически на все когнитивные функции, однако далеко не всегда человек может просто остановиться и поспать. Поэтому даже короткая тренировка может оказаться способом поддержать одну из наиболее важных способностей мозга — память.

Авторы отдельно отмечают, что такой подход особенно актуален для людей, которые не могут самостоятельно выбрать время для сна: например, для работников ночных смен, медиков, пилотов или молодых родителей. Первый автор исследования Мадхура Лотликар считает, что физическая нагрузка привлекательна своей доступностью: для нее не нужны специальные условия или дорогое оборудование.

При этом ученые не предлагают считать 20-минутную тренировку полноценной заменой сна. И сон, и физическая нагрузка в эксперименте скорее выглядят как временная помощь организму после уже случившегося недосыпа. Если есть возможность поспать, именно сон остается предпочтительным вариантом.

А если ее нет, исследователи предлагают рассматривать 20 минут умеренной физической активности. Например, быструю ходьбу или езду на велосипеде — как способ немного поддержать работу мозга в течение тяжелого дня.

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