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Власти Москвы назвали топ-20 лучших школ столицы в 2025/2026 учебном году

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Агентство «Москва»

В Москве составили список из 220 лучших школ города за 2025/2026 учебный год, которые получили гранты мэра Москвы. Рейтинг опубликовало агентство РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства столицы.

Размеры грантов составили от 6 до 40 млн рублей. Средства выдавали за достижения высоких результатов в учебе.

В список лучших образовательных организаций попали школа № 1502 «Энергия», школы № 444, 2036, 1329, школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А.Вартаняна, школа «Летово», школа № 1568 имени Пабло Неруды, Курчатовская школа, лицей НИУ ВШЭ, школы № 1501, 179, 57, 1535, 1363, школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова, лицей «Вторая школа» имени В.Ф.Овчинникова, школа № 1514, 2007 ФМШ, Бауманская инженерная школа № 1580 и школа № 548 «Царицыно». Помимо этого, за вклад в будущее Москвы гранты мэра получили 20 городских колледжей, среди которых связи № 54, медицинский колледж № 1 и «26 КАДР».

С 1 сентября во всех школах России вместо привычного звонка будут звучать популярные мелодии и произведения российских и советских авторов, решили в Минпросвещения. Весь сентябрь в учебных заведениях можно будет услышать песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. В их числе: «Дважды два — четыре», современная «Песня Первых» и «Учат в школе».

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