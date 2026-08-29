Власти Москвы назвали топ-20 лучших школ столицы в 2025/2026 учебном году

С 1 сентября во всех школах России вместо привычного звонка будут звучать популярные мелодии и произведения российских и советских авторов, решили в Минпросвещения. Весь сентябрь в учебных заведениях можно будет услышать песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. В их числе: «Дважды два — четыре», современная «Песня Первых» и «Учат в школе».