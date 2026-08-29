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Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял 60 лет назад

Афиша Daily
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Фото: Anjali Mehta/Unsplash

86-летнему австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял в Альпах в августе 1963 года. О случае пишет The Guardian.

В июле на леднике Зульцтальфернер в австрийском Тироле турист нашел оттаявшее снаряжение. На высоте 2955 метров над уровнем моря лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка 1950–1960-х годов. Вещи передали полицейским, которые смогли установить личность владельца. Им оказался 86-летний местный житель.

В августе 1963 года он сорвался в расщелину во время перехода ледника с группой. Друзья вытащили его благодаря страховочной веревке, но чтобы облегчить им задачу, мужчине пришлось сбросить рюкзак.

В результате таяния ледников из-за глобального потепления вещи оказались на поверхности. Из-за возраста мужчина не смог забрать найденное, и предметы передали его сыну.

За последние десятилетия тающие альпийские ледники обнажили множество исторических артефактов, древних экосистем и человеческих останков. Например, в 2015 году на горе Скорлуццо у перевала Стельвио изо льда оттаяла казарма времен Первой мировой войны, где во время «Белой войны» жили итальянские солдаты.

Самой известной находкой стало мумифицированное тело охотника, которое в 1991 году обнаружили немецкие туристы в Эцтальских Альпах, на границе Италии и Австрии. Археологи установили, что «ледяному человеку Этци» около 5300 лет. Сейчас его покрытая татуировками мумия хранится в Археологическом музее Южного Тироля в Больцано.

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