Том Харди выпустил рэп-альбом, он зачитал про Зеленого гоблина, Бейна и Кэти Бейтс

Для Харди это далеко не первый опыт обращения к музыке, однако новый релиз особенно интересен поклонникам его актерской карьеры. В текстах рэпер вспоминает своих экранных персонажей и известных героев комиксов. Сам Харди играл Бейна в «Темном рыцаре: Возрождение легенды», а также Венома в трех сольных фильмах Marvel и появился в небольшой роли в «Человеке-пауке: Нет пути домой».