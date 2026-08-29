Том Харди выпустил рэп-альбом, он зачитал про Зеленого гоблина, Бейна и Кэти Бейтс

Том Харди выпустил совместный рэп-альбом с андеграундной супергруппой Czarface. Актер записывает музыку под псевдонимом Фрэнки Пулицер, а в новых треках отсылает к своим фильмам, комиксам и другим персонажам поп-культуры. О релизе сообщило издание Variety.
Пластинка получила название «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Вместе с Харди над ней работали участники Czarface — рэперы 7L, Esoteric и Inspectah Deck из Wu-Tang Clan.
Для Харди это далеко не первый опыт обращения к музыке, однако новый релиз особенно интересен поклонникам его актерской карьеры. В текстах рэпер вспоминает своих экранных персонажей и известных героев комиксов. Сам Харди играл Бейна в «Темном рыцаре: Возрождение легенды», а также Венома в трех сольных фильмах Marvel и появился в небольшой роли в «Человеке-пауке: Нет пути домой».
Например, в треке «Raw Forever» Харди успевает упомянуть фильм Мартина Скорсезе «Воскрешая мертвецов», роль Уиллема Дефо в образе Зеленого гоблина из «Человека-паука», Доктора Дума, героя комиксов Сержанта Рока и криминальную драму «Собачий полдень» Сидни Люмета.
В другой композиции, «Mad Technology», артист ссылается на романы Стивена Кинга «Куджо» и «Мизери», а также вспоминает Кэти Бейтс, сыгравшую Энни Уилкс в экранизации «Мизери». В этом же куплете появляются Тор и Шеймейк Мур — актер и голос Майлза Моралеса в мультфильмах «Человек-паук: Через вселенные».
Харди вообще не слишком отделяет свою музыкальную карьеру от киношной. Его новый альбом выглядит скорее как рэп-коллаж из любимых фильмов, комиксов и собственных экранных образов — только вместо обычного саундтрека актер сам читает свои куплеты.