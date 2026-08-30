В России планируют узаконить овербукинг на авиарейсах

Овербукинг планируют разрешить только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов. Никитин отметил, что часть пассажиров опаздывает на самолет, переносит поездку или отказывается от нее в день вылета, из-за чего в салоне остаются свободные места. Овербукинг, по его словам, позволит предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.