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В России планируют узаконить овербукинг на авиарейсах

Афиша Daily
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Фото: Елена Мельникова/Агентство «Москва»

Минтранс готовит поправки в Воздушный кодекс, которые позволят авиакомпаниям продавать на рейсы больше билетов, чем мест в самолете. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал РИА «Новости».

Овербукинг планируют разрешить только на направлениях с большим количеством регулярных рейсов. Никитин отметил, что часть пассажиров опаздывает на самолет, переносит поездку или отказывается от нее в день вылета, из-за чего в салоне остаются свободные места. Овербукинг, по его словам, позволит предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

В законодательстве об овербукинге собираются закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира. Если купившему билет не хватит места на борту, перевозчик должен будет предложить ему компенсацию. Среди возможных вариантов — билет на другой рейс, денежная выплата и комфортные условия во время ожидания. Конкретные правила и размеры компенсаций пока не определили.

Поправки разрабатывают совместно с общественными организациями и ведомствами, которые занимаются защитой прав потребителей. Окончательное решение примут после обсуждения инициативы.

«Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», — отметил глава Минтранса.

С 1 марта в России действуют новые правила авиаперевозок. Они обязывают компании заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения и возврата билетов, а также действиях при задержке рейса.

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