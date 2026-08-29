Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что власти региона готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста. Так он ответил на вопрос телеграм-канала «Юнашев Live» о потенциальном выступлении рэпера в Нижегородской области.
«Нет такой информации, что кто-то „за“ или кто-то „против“. А мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты», — сказал Никитин.
Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров предложил провести концерт Уэста именно в Городце. Идея появилась после того, как возникли проблемы с проведением двух запланированных выступлений рэпера в Петербурге.
17 августа агентство Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Петербурге, тогда же стартовала продажа билетов. Депутат Госдумы Николай Новичков призвал отменить концерты Канье Уэста в России, если тот не поддержит СВО. Спикер также пообещал проверить старые заявления Уэста, где тот хвалил Гитлера, — в них могут усмотреть уголовную статью о нацизме.
24 августа в «Газпром Арене» заявили, что площадка не подписывала договор по поводу концерта Канье Уэста. «Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — говорилось в сообщении. Организаторы концерта Канье Уэста в разговоре с РБК заявили, что не знают об отмене мероприятия. По данным «Фонтанки», шоу решили не проводить после «звонка сверху».
При этом выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября до сих пор числятся в графике музыканта. При попытке бронирования система перенаправляет пользователя на русскоязычную платформу, где к покупке доступны только билеты в танцевальный партер стоимостью 30 тыс. рублей.