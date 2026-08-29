Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе

17 августа агентство Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Петербурге, тогда же стартовала продажа билетов. Депутат Госдумы Николай Новичков призвал отменить концерты Канье Уэста в России, если тот не поддержит СВО. Спикер также пообещал проверить старые заявления Уэста, где тот хвалил Гитлера, — в них могут усмотреть уголовную статью о нацизме.