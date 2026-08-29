В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего

Популярность в соцсетях увеличила спрос на повесть Сартра «Ставок больше нет» в пять раз, а интерес к истории поднял продажи книги Радзинского «Цари Романовы» в 10 раз. Кроме того, читатели стали вдвое чаще покупать роман «Уцелевший» Чака Паланика и книги Харуки Мураками: суммарно 20 его книг показали прирост в 100% к прошлому году.