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В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего

Афиша Daily
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Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

С начала лета продажи книг в рубрике «Фольклор. Афоризмы. Юмор» сети «Читай-город» выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РБК Life в пресс-службе компании. Аналитики выделили три причины такого роста: популярность цитатников из «Смешариков», спрос на афоризмы Джейсона Стэтема и ажиотаж вокруг древнегреческих мифов. Продажи последних выросли в 2,5 раза на фоне премьеры фильма «Одиссея».

Из-за новых экранизаций взлетели продажи сразу нескольких книг. «Счет» Эль Кеннеди стали покупать чаще в 10 раз, а «Сделку» — в 9 раз. Продажи «Проекта „Аве Мария“» Энди Вейера выросли в пять раз, а его же «Марсианина» — в четыре раза.

Популярность в соцсетях увеличила спрос на повесть Сартра «Ставок больше нет» в пять раз, а интерес к истории поднял продажи книги Радзинского «Цари Романовы» в 10 раз. Кроме того, читатели стали вдвое чаще покупать роман «Уцелевший» Чака Паланика и книги Харуки Мураками: суммарно 20 его книг показали прирост в 100% к прошлому году.

С июня по август 2026 года в топ-10 самых продаваемых художественных книг вошли «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, сборник цитат «Смешариков», «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной, «1984» Джорджа Оруэлла, «Спеши любить» Николаса Спаркса, «Ванильный убийца» Питера Боланда, третий том «Точки зрения Всеведущего читателя» от singNsong, «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Отпустить 10-го» Хлои Уолш и «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля.

В сегменте прикладной и нон-фикшн-литературы лидерами продаж стали «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона, «Искусство любить» Эриха Фромма, «Сказать жизни „Да!“» Виктора Франкла, «Наедине с собой» Марка Аврелия, официальная кулинарная книга «Смешариков», «Я слишком много думаю» Хэ Нам Ким, «Государь» Никколо Макиавелли и «Все ответы внутри тебя» Джозефа Нгуена.

Недавно стало известно, что с 1 января по 25 августа интерес к книгам по политологии в России вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чаще всего читатели покупают «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского и «Государя» Никколо Макиавелли.

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