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Во время реставрации усадьбы Останкино нашли документы 1793–1798 годов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @mos_sobyanin

Во время реставрации усадьбы Останкино в столице нашли рукописные документы 1793–1798 годов. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Находки относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди них оказались деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. В ней упоминаются каменщики, штукатуры, столяры, оконнишники и другие рабочие. В то время главным архитектором выступал крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец — художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Документы передали реставратору графики. Он приведет их в порядок и подготовит для экспозиции.

Реставрация усадьбы Останкино, памятника русской архитектуры XVIII века, — один из самых масштабных проектов столицы, отметил Собянин. Восстановление восточной части дворца — Египетского павильона — уже завершено. Во время работ там был обнаружен театральный шлем конца XVIII века.

В ближайшее время должны закончить Итальянский павильон в западной части здания. После окончания реставрации Дворец-театр снова откроется для посещения.

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