Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

«У фантастики две задачи: показать зрителю невозможное и при этом рассказать о человеке так, чтобы он узнал себя. Смысл перформанса Юры не только в высоте. Его герой в фильме — обычный автомеханик, который вынужден выйти за границы привычного мира, чтобы добраться до правды. Получилось зрелищно, но, что важнее, точно по отношению к картине. В каком-то смысле это короткая сцена из „Девятой планеты“ в реальной Москве. Так что вот такой необычный трейлер мы сегодня уже посмотрели, теперь ждем всех в кино 24 сентября!» — сказал продюсер Сергей Сельянов.