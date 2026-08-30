Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

29 августа актер Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос» на ВДНХ, общая высота которого составляет 75 метров. Перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета», состоялся во время III Московской международной недели кино. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Я, конечно, всегда мечтал покорить большой открытый космос. Вот как будто бы к нему прикоснулся. Может быть, мечта — это даже больше, чем реальный космос, по крайней мере для моего героя Димы Хруста точно», — прокомментировал Борисов, сыгравший главную роль в картине.
«У фантастики две задачи: показать зрителю невозможное и при этом рассказать о человеке так, чтобы он узнал себя. Смысл перформанса Юры не только в высоте. Его герой в фильме — обычный автомеханик, который вынужден выйти за границы привычного мира, чтобы добраться до правды. Получилось зрелищно, но, что важнее, точно по отношению к картине. В каком-то смысле это короткая сцена из „Девятой планеты“ в реальной Москве. Так что вот такой необычный трейлер мы сегодня уже посмотрели, теперь ждем всех в кино 24 сентября!» — сказал продюсер Сергей Сельянов.
В фильме «Девятая планета» рассказывается об автомеханике Диме Хрусте, в сознании которого после несчастного случая вспыхивают воспоминания о службе на далекой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина. Окружающие считают Диму сумасшедшим, но встреча с Полиной в реальной жизни убеждает его: кто-то действительно изменил ему память. Чтобы узнать правду, главному герою нужно вернуться на Девятую планету.
Показ в кинотеатрах стартует 24 сентября. Режиссер-постановщик картины — Николай Рыбников. В главных ролях: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Игорь Грабузов, Даниил Спиваковский, Андрей Ургант и другие.
Фильм снят по повести Игоря Ткаченко. Производство — кинокомпания СТВ, телекомпания «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».