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Московское Genshin-кафе запретило стоять у входа и ввело строгие правила посещения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @genshincafe_moscow

Кафе Genshin Impact на Большой Лубянке ввело строгие правила посещения. Оно запретило останавливаться на тротуаре рядом с ним. Исключение — люди, зарезервировавшие на это время столик.

Всех гостей обязали заранее бронировать время сеанса. Те, кто пришел раньше назначенного срока, должны покинуть территорию, их обслуживать не будут. При опоздании более чем на 15 минут бронь отменяется.

О нарушителях администраторы кафе будут сообщать «надзорным службам». «Стойки и различного рода действия у входа будут расцениваться как нарушение, о чем мы будем вынуждены уведомить надзорные службы. Просим планировать свой визит с точностью до минуты», — говорится в телеграм-канале заведения.

Строгие правила руководство кафе объяснило «требованиями антитеррористической защищенности объекта и предписаниями контролирующих органов».

Китайский разработчик игр HoYoverse открыл Genshin-кафе на Большой Лубянке 21 августа. Оно стало первым в России тематическим заведением, посвященным Genshin Impact.

Площадь заведения — около 150 квадратных метров. В нем планируются официальные мероприятия и встречи игроков, выставки фан-арта и творческих работ. Меню и интерьер в заведении тематические.

Genshin Impact — бесплатная приключенческая ролевая игра с открытым миром. По сюжету игрок путешествует по континенту Тейват, чтобы узнать судьбу своего потерянного близнеца. Пользователи могут исследовать регионы с различными культурами и ландшафтами, встречать разнообразных персонажей и постепенно раскрывать тайны континента.

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