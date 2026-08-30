Московское Genshin-кафе запретило стоять у входа и ввело строгие правила посещения

О нарушителях администраторы кафе будут сообщать «надзорным службам». «Стойки и различного рода действия у входа будут расцениваться как нарушение, о чем мы будем вынуждены уведомить надзорные службы. Просим планировать свой визит с точностью до минуты», — говорится в телеграм-канале заведения.