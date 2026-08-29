Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы

Гораздо сильнее москвичей теперь беспокоят цифровые ограничения. Тема блокировок VPN и цифровых сервисов, а также отключений мобильного интернета получила индекс 1880,02 и вошла в тройку главных тревог столицы вместе с топливным кризисом и атаками дронов. Год назад одно только отключение мобильного интернета занимало девятое место с индексом 147,48. За год показатель вырос почти в 13 раз, а сама тема расширилась из-за новых ограничений.