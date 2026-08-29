Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы

Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял 60 лет назад
Ридли Скотт: Джош Бролин за 20 лет «немного размяк»
Возвращение Али Джи вызвало протесты в Великобритании, активисты требуют снять фильм с проката
Bandai выпустила Tamagotchi Ring — очень маленькое тамагочи-кольцо
У детей долгожителей более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше
Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего
20 минут тренировки могут помочь после недосыпа так же, как 90-минутный сон — исследование
Дэн Стивенс хочет, чтобы новый «Робокоп» сохранил жестокость и сатиру оригинала
Аэропорт Нэшвилла могут переименовать в честь легенды кантри Долли Партон
На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос
Том Харди выпустил рэп-альбом, он зачитал про Зеленого гоблина, Бейна и Кэти Бейтс
Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького
Теннисистка Наоми Осака объявила о создании бренда аксессуаров
Власти Москвы назвали топ-20 лучших школ столицы в 2025/2026 учебном году
В Австралии легализовали эвтаназию
Хелен Миррен в роли писательницы в трейлере «Последнего убийства мистера Рипли»
Режиссер М.Найт Шьямалан запустил ютуб-канал
В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак
Сериал «Манифест» получит спин-офф. Он выйдет на Netflix под названеим «Прибывшие»
В Петербурге представят книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой
Стало известно, как будет выглядеть новое здание Краевого музыкального театра в Хабаровске
В киностудии Горького покажут фильм «Приключения желтого чемоданчика»
Фиби Дайневор и Джозеф Гордон-Левитт присоединяются к жуткому ретриту в тизере «Маятника»
«Живой Журнал» и «Кион Строки» провели паблик-ток ко Дню российского кино
1 октября в российский прокат выйдет фильм «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды»
Автор «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет в США мультфильм о фридайвере, сбежавшем из СССР
В «Останкино» появится новый спортивный кластер

Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: First Look Pictures

Жителей Москвы стали меньше беспокоить деньги и финансовые риски — зато стали сильнее тревожить насекомые и цифровые ограничения. Клещи заняли шестое место в рейтинге главных тревог москвичей во втором квартале 2026 года, а отключения мобильного интернета, блокировки VPN и цифровых сервисов вошли в тройку самых обсуждаемых проблем. Исследованием с «Афишей Daily» поделился «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

Тревога из-за нападений клещей получила суммарный индекс 338,69. Для сравнения: годом ранее на сопоставимом месте оказались испанские слизни с индексом 297,33, а беспокойство из-за комаров составило 70,51. Эксперты связывают рост внимания к клещам с теплой весной, их ранней активностью и обсуждением возможного влияния климатических изменений на численность и продолжительность активности кровососущих насекомых.

При этом финансовые тревоги, напротив, потеряли позиции. Из столичного топ-10 полностью исчезли опасения из-за финансовых мошенников и состояния экономики. Слухи о возможном изъятии вкладов остались на последнем, десятом месте с индексом 80,45 — почти в четыре раза ниже показателя тревоги из-за клещей.

Гораздо сильнее москвичей теперь беспокоят цифровые ограничения. Тема блокировок VPN и цифровых сервисов, а также отключений мобильного интернета получила индекс 1880,02 и вошла в тройку главных тревог столицы вместе с топливным кризисом и атаками дронов. Год назад одно только отключение мобильного интернета занимало девятое место с индексом 147,48. За год показатель вырос почти в 13 раз, а сама тема расширилась из-за новых ограничений.

Еще одна заметная перемена касается миграционной темы. Год назад ситуация вокруг мигрантов занимала второе место в рейтинге тревог москвичей, однако во втором квартале 2026 года она не вошла даже в первую десятку.

Суммарный индекс КРОС складывается из медиаиндекса и индекса социальных медиа и отражает присутствие той или иной темы в СМИ и социальных сетях.

Расскажите друзьям