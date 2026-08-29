Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы

Жителей Москвы стали меньше беспокоить деньги и финансовые риски — зато стали сильнее тревожить насекомые и цифровые ограничения. Клещи заняли шестое место в рейтинге главных тревог москвичей во втором квартале 2026 года, а отключения мобильного интернета, блокировки VPN и цифровых сервисов вошли в тройку самых обсуждаемых проблем. Исследованием с «Афишей Daily» поделился «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».
Тревога из-за нападений клещей получила суммарный индекс 338,69. Для сравнения: годом ранее на сопоставимом месте оказались испанские слизни с индексом 297,33, а беспокойство из-за комаров составило 70,51. Эксперты связывают рост внимания к клещам с теплой весной, их ранней активностью и обсуждением возможного влияния климатических изменений на численность и продолжительность активности кровососущих насекомых.
При этом финансовые тревоги, напротив, потеряли позиции. Из столичного топ-10 полностью исчезли опасения из-за финансовых мошенников и состояния экономики. Слухи о возможном изъятии вкладов остались на последнем, десятом месте с индексом 80,45 — почти в четыре раза ниже показателя тревоги из-за клещей.
Гораздо сильнее москвичей теперь беспокоят цифровые ограничения. Тема блокировок VPN и цифровых сервисов, а также отключений мобильного интернета получила индекс 1880,02 и вошла в тройку главных тревог столицы вместе с топливным кризисом и атаками дронов. Год назад одно только отключение мобильного интернета занимало девятое место с индексом 147,48. За год показатель вырос почти в 13 раз, а сама тема расширилась из-за новых ограничений.
Еще одна заметная перемена касается миграционной темы. Год назад ситуация вокруг мигрантов занимала второе место в рейтинге тревог москвичей, однако во втором квартале 2026 года она не вошла даже в первую десятку.
Суммарный индекс КРОС складывается из медиаиндекса и индекса социальных медиа и отражает присутствие той или иной темы в СМИ и социальных сетях.