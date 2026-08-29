Теннисистка Наоми Осака объявила о создании бренда аксессуаров

Теннисистка Наоми Осака анонсировала запуск собственного бренда кожаных аксессуаров на бизнес-саммите Fame to Fortune Summit в Хэмптонсе. Спортсменка назвала этот проект своей главной мечтой за пределами корта, пишет Variety.
«Теннис дал мне множество возможностей для инвестиций и позволил познакомиться с отличными людьми. Теперь я хочу создать что-то свое. Я хочу вложить в этот бренд всю свою энергию, потому что верю в него всем сердцем», — сказала Осака.
В своих соцсетях спортсменка представила прототип первой модели — красной сумки на цепочке, украшенной перьями. Это не первый бизнес теннисистки. В 2021 году Осака открыла косметический бренд Kinló, рассчитанный на людей с темным цветом кожи. В 2022 году она создала медиакомпанию Hana Kuma вместе с Леброном Джеймсом и открыла спортивное агентство Evolve.
Недавно Наоми вышла на корт Уимблдона в кимоно, навеянном фильмом «Убить Билла». В нем японка победила соперницу со счетом 6:1, 7:5.