У детей долгожителей более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше

Различался и возраст, в котором у участников наступали неблагоприятные события. В одной из выборок дети долгожителей умирали в среднем на 3,12 года позже, чем представители контрольной группы; в другой разница составила 2,98 года. Артериальная гипертензия у них в среднем развивалась на 5,21–5,62 года позже. При этом для онкологических заболеваний подобной связи ученые не обнаружили.