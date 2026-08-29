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У детей долгожителей более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Люди, у которых хотя бы один родитель дожил до 100 лет, сами имеют более низкий риск ранней смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные более 8 тыс. человек. Результаты исследования опубликовал журнал JAMA Network Open.

Исследователи изучили данные трех долгосрочных наблюдений. В общей сложности в анализ вошли 4030 человек, у которых хотя бы один родитель достиг столетнего возраста, и столько же участников контрольной группы.

Оказалось, что у потомков долгожителей риск смерти в каждый конкретный год жизни был на 39–42% ниже, чем у участников контрольной группы — в зависимости от исследуемой выборки. Схожая закономерность наблюдалась для сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. При этом связь с риском инсульта обнаружили только в двух из трех выборок.

Различался и возраст, в котором у участников наступали неблагоприятные события. В одной из выборок дети долгожителей умирали в среднем на 3,12 года позже, чем представители контрольной группы; в другой разница составила 2,98 года. Артериальная гипертензия у них в среднем развивалась на 5,21–5,62 года позже. При этом для онкологических заболеваний подобной связи ученые не обнаружили.

Исследователи считают, что полученные результаты могут говорить о существовании наследственной предрасположенности к здоровому старению. На нее, вероятно, влияют не только гены, но и особенности обмена веществ и работы иммунной системы. Поскольку данные были получены из трех выборок, представляющих разные географические регионы, авторы считают результаты достаточно устойчивыми.

При этом исследование не показывает, какой именно механизм стоит за обнаруженной закономерностью. В дальнейшем ученые планируют изучить конкретные генетические и экологические факторы, которые могут объяснить связь между долголетием родителей и здоровьем их детей.

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