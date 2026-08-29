Возвращение Али Джи вызвало протесты в Великобритании, активисты требуют снять фильм с проката

При этом сообщения о том, что один из крупнейших британских кинотеатральных операторов уже отказался показывать фильм, оказались неверными. Ранее в сети распространили ответ сети Picturehouse на письмо активистов, где говорилось, что у компании пока нет планов показывать картину. Однако, как выяснила Variety, это был стандартный ответ на запрос о фильме, который еще не добавили в расписание. Окончательного решения о прокате Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?») Picturehouse пока не принимала.