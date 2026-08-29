Возвращение Али Джи вызвало протесты в Великобритании, активисты требуют снять фильм с проката

Возвращение Али Джи на большой экран вызвало споры в Великобритании. После выхода трейлера комедии «Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?») активисты начали кампанию с требованием не показывать фильм в кинотеатрах. Об этом сообщило издание Variety.
Претензии связаны прежде всего с образом Али Джи — недалекого белого британца, который пародирует речь, одежду и манеры чернокожей и ямайской культуры. В трейлере герой появляется с искусственными дредами и в растафарианской шапке, а также шутит о желании быть «отсутствующим» отцом.
Кампания против фильма стартовала 26 августа. Ее организаторы утверждают, что Саша Барон Коэн использует сатиру как прикрытие для расистских стереотипов. К пятнице, по данным инициаторов, пользователи отправили кинотеатрам более 36 тыс. писем с призывом отказаться от проката.
Критика Али Джи звучала еще в начале 2000-х — вскоре после появления персонажа на британском телевидении. Тогда некоторые чернокожие комики обвиняли его в том, что образ позволяет зрителям смеяться над чернокожей культурой, сохраняя при этом ощущение политической корректности. Сейчас похожие претензии вновь появились в соцсетях.
Британская писательница и телеведущая Афуа Хирш также выступила против возвращения персонажа. По ее мнению, образ Али Джи сегодня выглядит особенно неуместно из-за того, что построен на устаревших представлениях о чернокожей культуре, сексуальности и рабочем классе.
При этом сообщения о том, что один из крупнейших британских кинотеатральных операторов уже отказался показывать фильм, оказались неверными. Ранее в сети распространили ответ сети Picturehouse на письмо активистов, где говорилось, что у компании пока нет планов показывать картину. Однако, как выяснила Variety, это был стандартный ответ на запрос о фильме, который еще не добавили в расписание. Окончательного решения о прокате Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?») Picturehouse пока не принимала.
Глава Британской киноассоциации Фил Клапп заявил, что кинотеатры не должны становиться «цензорами или арбитрами общественного вкуса». По его словам, если фильм получил прокатный рейтинг BBFC, конкретный кинотеатр самостоятельно решает, показывать его или нет, ориентируясь в том числе на возможную реакцию аудитории.
Сам Саша Барон Коэн, похоже, заранее ожидал критики. В публикации, сопровождавшей трейлер, актер написал, что в эпоху, когда карьера комика может закончиться из-за одной «неполиткорректной» шутки, решил «перестраховаться и вернуть этого парня».
При этом реакция на фильм остается неоднозначной: у Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?») есть не только противники, но и поклонники, которые ждут возвращения персонажа. Среди тех, кто публично поддержал проект, — баскетболист Кевин Дюрант и рэпер A$AP Rocky.
Али Джи — персонаж, которого Коэн впервые представил в 1998 году на телеканале Channel 4. Это британский рэпер с сомнительным чувством стиля. Он получил собственное шоу на HBO, в котором прославился абсурдными интервью с политиками и знаменитостями.
В 2002 году Али Джи появился на большом экране в фильме «Али Джи в парламенте». Фильм не вышел в американских кинотеатрах, но все же собрал 23 млн долларов в мировом прокате. Недавно Коэн в образе Али Джи пришел на Уимблдонский теннисный турнир.