Геймеры массово планируют отпуск на время выхода GTA VI

Поклонники GTA VI собираются брать отгулы и отпускные дни, чтобы сразу после релиза провести несколько суток за игрой. Об этом сообщил The Wall Street Journal, изучив сообщения геймеров в соцсетях.
Некоторые игроки планируют освободить от работы пять-десять дней. Например, 30-летняя Анна Рэй из Арканзаса возьмет недельный отпуск и заранее приготовит еду, чтобы реже отвлекаться от прохождения.
Бразильский госслужащий Гильерме Стефано намерен посвятить игре десять отпускных дней. Это меньше, чем в 2018 году, когда он взял 20 дней ради Red Dead Redemption 2. По оценкам фанатов, на прохождение GTA VI может потребоваться от 100 часов до двух недель.
Одна группа игроков в шутку подготовила типовой договор об отпуске из-за GTA. Некоторые работодатели тоже используют дополнительные выходные для игры как поощрение сотрудников.
К ажиотажу присоединилась даже армия США. Военнослужащим инженерного батальона в штате Джорджия пообещали четырехдневное увольнение к релизу GTA VI, если они продлят контракт с 1 августа по 14 ноября. Предложением уже воспользовались 44 из 130 подходящих под условия солдат.
GTA VI выйдет 19 ноября — спустя 13 лет после предыдущей части. Релиз игры несколько раз переносили, в результате чего дата выхода сдвинулась более чем на год. Продажи GTA V достигли 1 млрд долларов за первые три дня, а вся серия разошлась тиражом почти 475 млн копий.