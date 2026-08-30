Геймеры массово планируют отпуск на время выхода GTA VI

GTA VI выйдет 19 ноября — спустя 13 лет после предыдущей части. Релиз игры несколько раз переносили, в результате чего дата выхода сдвинулась более чем на год. Продажи GTA V достигли 1 млрд долларов за первые три дня, а вся серия разошлась тиражом почти 475 млн копий.