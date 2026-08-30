Геймеры массово планируют отпуск на время выхода GTA VI

Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял 60 лет назад
Сумку с оленьим рогом и электронную мухобойку забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом
В США запустили новый Twitter
Во время реставрации усадьбы Останкино нашли документы 1793–1798 годов
Лайв-экшн-сериал по «Гаргульям» отменен
Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ
ИИ впервые помог нейрохирургам удалить опухоль мозга в реальном времени
Андре 3000 сыграет в сериале Netflix «Скуби-Ду: Истоки»
В Госдуме назвали отучение молодежи от VPN основной задачей
В России планируют узаконить овербукинг на авиарейсах
Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в продолжении «Дней грома»
Как звучал лес юрского периода: ученые воссоздали звуки древних насекомых
Московское Genshin-кафе запретило стоять у входа и ввело строгие правила посещения
Ридли Скотт: Джош Бролин за 20 лет «немного размяк»
Возвращение Али Джи вызвало протесты в Великобритании, активисты требуют снять фильм с проката
Bandai выпустила Tamagotchi Ring — очень маленькое тамагочи-кольцо
У детей долгожителей более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше
Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего
20 минут тренировки могут помочь после недосыпа так же, как 90-минутный сон — исследование
Дэн Стивенс хочет, чтобы новый «Робокоп» сохранил жестокость и сатиру оригинала
Аэропорт Нэшвилла могут переименовать в честь легенды кантри Долли Партон
На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос
Том Харди выпустил рэп-альбом, он зачитал про Зеленого гоблина, Бейна и Кэти Бейтс
Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы
Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького
Теннисистка Наоми Осака объявила о создании бренда аксессуаров
Власти Москвы назвали топ-20 лучших школ столицы в 2025/2026 учебном году

Геймеры массово планируют отпуск на время выхода GTA VI

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Rockstar Games

Поклонники GTA VI собираются брать отгулы и отпускные дни, чтобы сразу после релиза провести несколько суток за игрой. Об этом сообщил The Wall Street Journal, изучив сообщения геймеров в соцсетях.

Некоторые игроки планируют освободить от работы пять-десять дней. Например, 30-летняя Анна Рэй из Арканзаса возьмет недельный отпуск и заранее приготовит еду, чтобы реже отвлекаться от прохождения.

Бразильский госслужащий Гильерме Стефано намерен посвятить игре десять отпускных дней. Это меньше, чем в 2018 году, когда он взял 20 дней ради Red Dead Redemption 2. По оценкам фанатов, на прохождение GTA VI может потребоваться от 100 часов до двух недель.

Одна группа игроков в шутку подготовила типовой договор об отпуске из-за GTA. Некоторые работодатели тоже используют дополнительные выходные для игры как поощрение сотрудников.

К ажиотажу присоединилась даже армия США. Военнослужащим инженерного батальона в штате Джорджия пообещали четырехдневное увольнение к релизу GTA VI, если они продлят контракт с 1 августа по 14 ноября. Предложением уже воспользовались 44 из 130 подходящих под условия солдат.

GTA VI выйдет 19 ноября — спустя 13 лет после предыдущей части. Релиз игры несколько раз переносили, в результате чего дата выхода сдвинулась более чем на год. Продажи GTA V достигли 1 млрд долларов за первые три дня, а вся серия разошлась тиражом почти 475 млн копий.

Расскажите друзьям