На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос

Пара поженилась в 2021 году. Супруги жили с родителями мужа и посещали свой загородный дом только во время каникул. В сентябре 2023 года осужденный обнаружил в доме для отдыха использованную зубную щетку и сразу заподозрил жену в измене. Посмотрев записи с камер наблюдения, он увидел, что незнакомый мужчина подвозит его возлюбленную домой.