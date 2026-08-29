На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос

Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и снаряжение, которые он потерял 60 лет назад
Ридли Скотт: Джош Бролин за 20 лет «немного размяк»
Возвращение Али Джи вызвало протесты в Великобритании, активисты требуют снять фильм с проката
Bandai выпустила Tamagotchi Ring — очень маленькое тамагочи-кольцо
У детей долгожителей более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше
Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего
20 минут тренировки могут помочь после недосыпа так же, как 90-минутный сон — исследование
Дэн Стивенс хочет, чтобы новый «Робокоп» сохранил жестокость и сатиру оригинала
Аэропорт Нэшвилла могут переименовать в честь легенды кантри Долли Партон
Том Харди выпустил рэп-альбом, он зачитал про Зеленого гоблина, Бейна и Кэти Бейтс
Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы
Никита Кологривый вошел в труппу МХАТ имени Горького
Теннисистка Наоми Осака объявила о создании бренда аксессуаров
Власти Москвы назвали топ-20 лучших школ столицы в 2025/2026 учебном году
В Австралии легализовали эвтаназию
Хелен Миррен в роли писательницы в трейлере «Последнего убийства мистера Рипли»
Режиссер М.Найт Шьямалан запустил ютуб-канал
В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак
Сериал «Манифест» получит спин-офф. Он выйдет на Netflix под названеим «Прибывшие»
В Петербурге представят книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой
Стало известно, как будет выглядеть новое здание Краевого музыкального театра в Хабаровске
В киностудии Горького покажут фильм «Приключения желтого чемоданчика»
Фиби Дайневор и Джозеф Гордон-Левитт присоединяются к жуткому ретриту в тизере «Маятника»
«Живой Журнал» и «Кион Строки» провели паблик-ток ко Дню российского кино
1 октября в российский прокат выйдет фильм «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды»
Автор «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет в США мультфильм о фридайвере, сбежавшем из СССР
В «Останкино» появится новый спортивный кластер

На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jan Antonin Kolar/Unplash

На Тайване местного жителя осудили за то, что он использовал робот-пылесос для сбора доказательств измены своей жены. Мужчину признали виновным во вторжении в частную жизнь.

Пара поженилась в 2021 году. Супруги жили с родителями мужа и посещали свой загородный дом только во время каникул. В сентябре 2023 года осужденный обнаружил в доме для отдыха использованную зубную щетку и сразу заподозрил жену в измене. Посмотрев записи с камер наблюдения, он увидел, что незнакомый мужчина подвозит его возлюбленную домой.

Чтобы проверить жену, мужчина удаленно подключился к роботу-пылесосу со смартфона. Он планировал поговорить с супругой через микрофон, но встроенная камера засняла ее в постели с любовником.

Обманутый муж сохранил запись. В ролике было видно, как его жена переодевается, обнимает другого мужчину и ходит по дому обнаженной, когда ее партнер лежит на диване. Житель Тайваня подал в суд и взыскал с жены и своего соперника около 50 тыс. тайваньских долларов (около 1,5 млн рублей) за измену.

Женщина подала встречный иск и обвинила мужа в записи и показе интимных видео без ее согласия. В итоге мужчину приговорили к пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 150 тыс. тайваньских долларов (около 410 тыс. рублей) за незаконную запись.

Расскажите друзьям