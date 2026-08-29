На Тайване в тюрьму посадили мужчину, который тайно следил за женой через робот-пылесос

На Тайване местного жителя осудили за то, что он использовал робот-пылесос для сбора доказательств измены своей жены. Мужчину признали виновным во вторжении в частную жизнь.
Пара поженилась в 2021 году. Супруги жили с родителями мужа и посещали свой загородный дом только во время каникул. В сентябре 2023 года осужденный обнаружил в доме для отдыха использованную зубную щетку и сразу заподозрил жену в измене. Посмотрев записи с камер наблюдения, он увидел, что незнакомый мужчина подвозит его возлюбленную домой.
Чтобы проверить жену, мужчина удаленно подключился к роботу-пылесосу со смартфона. Он планировал поговорить с супругой через микрофон, но встроенная камера засняла ее в постели с любовником.
Обманутый муж сохранил запись. В ролике было видно, как его жена переодевается, обнимает другого мужчину и ходит по дому обнаженной, когда ее партнер лежит на диване. Житель Тайваня подал в суд и взыскал с жены и своего соперника около 50 тыс. тайваньских долларов (около 1,5 млн рублей) за измену.
Женщина подала встречный иск и обвинила мужа в записи и показе интимных видео без ее согласия. В итоге мужчину приговорили к пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 150 тыс. тайваньских долларов (около 410 тыс. рублей) за незаконную запись.