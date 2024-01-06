Васильев участвовал в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Он пришел туда в одном носке на пенисе. После возмущения Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов суд арестовал Vacio на 15 суток, признав виновным в мелком хулиганстве. По административной статье о пропаганде ЛГБТ ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.