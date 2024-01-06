Рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток вслед за другим административным арестом, по которому он провел под стражей 15 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Лефортовский суд признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) виновным по административной статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, а ТАСС подтвердил, что Vacio, который накануне вечером должен был выйти на свободу после завершения срока административного ареста, был повторно задержан сотрудниками полиции и они начали оформлять на него новое дело.
Васильев участвовал в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Он пришел туда в одном носке на пенисе. После возмущения Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов суд арестовал Vacio на 15 суток, признав виновным в мелком хулиганстве. По административной статье о пропаганде ЛГБТ ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.