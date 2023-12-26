Ивлееву убрали из списка амбассадоров МТС

Ранее «Афиша Daily» писала, что победитель розыгрыша, приуроченного к 30-летию компании, мог встретиться с одним из амбассадоров МТС — Дмитрием Нагиевым или Настей Ивлеевой. Сейчас карточка Ивлеевой исчезла с сайта розыгрыша. Однако в его описании она все еще значится.