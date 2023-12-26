Ивлееву убрали из списка амбассадоров МТС

Анастасия Ивлеева пропала из списка амбассадоров МТС после «голой» вечеринки. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».
Ранее «Афиша Daily» писала, что победитель розыгрыша, приуроченного к 30-летию компании, мог встретиться с одним из амбассадоров МТС — Дмитрием Нагиевым или Настей Ивлеевой. Сейчас карточка Ивлеевой исчезла с сайта розыгрыша. Однако в его описании она все еще значится.
Ранее против Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатором иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он и остальные истцы требуют, чтобы Ивлеева перевела 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием «Almost Naked Party» («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке (особенно наряд рэпера Vacio) возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям. Подобные видео в свою очередь также записали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.