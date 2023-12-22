Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после голой вечеринки Ивлеевой

Точная причина ареста не называется. Ранее Vacio появился в одних кроссовках и с носком Balenciaga на половом органе на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.
В комментариях к посту рэпера некоторые обратили внимание, что со вчерашнего дня со всех стримингов исчез его альбом «Отец», релиз которого состоялся в ноябре 2022 года. На нем представлены фиты с ЛСП, «Пошлой Молли», иноагентом Моргенштерном, White Punk, Lizer и Пашей Техником, на которого не так давно Екатерина Мизулина написала донос.
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Анна Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке возмутило зрителей, особенно наряд рэпера. По данным телеграм-канала Shot, члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» требуют проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
После мероприятия Vacio опубликовал пост, в котором объяснил, что всего лишь соблюдал заявленный дресс-код вечеринки — чем меньше одежды, тем лучше.
«Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего ******** [офигенного] альбома, в котором кстати я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год и занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер), и развлечь публику самым смелым образом.
Да, многие считают меня эпатажным артистом — наверное, так и есть. Но в одном они не правы: ЛГБТ активизм — вообще не моя тема. Я — гетеросексуальный парень, соблюдаю законы РФ, и меня интересуют только девушки», — написал он.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.