Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после голой вечеринки Ивлеевой

«Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего ******** [офигенного] альбома, в котором кстати я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год и занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер), и развлечь публику самым смелым образом.