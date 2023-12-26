Лолита Милявская пожаловалась на травлю и угрозы от «общественников»

«Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах. Это травля. <…> Угрозы [директорам концертных залов] связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — рассказала Милявская.