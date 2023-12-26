Лолита Милявская пожаловалась на травлю и угрозы от «общественников»

Лолита Милявская сообщила о травле, начавшейся после «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певица в разговоре с РБК назвала фейком сообщения, что зрители начали сдавать билеты на ее концерты.
«Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах. Это травля. <…> Угрозы [директорам концертных залов] связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — рассказала Милявская.
Ранее «Газета.ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове сообщила, что концерт Милявской, запланированный на 20 февраля, могут отменить, а зрители начали сдавать билеты.
Накануне Милявская прокомментировала в своем телеграм-канале события 20 декабря в клубе «Мутабор». Вечеринка Ивлеевой была названа «голой» с иронией, гости шли «на арт-выставку, арт-объект», рассказала певица. Она призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому‑то это не понравилось, выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач — и, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — заявила Милявская.
24 декабря телеведущая и организаторка вечеринки Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям.
Филипп Киркоров в свою очередь оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке. Поп-певец заявил, что пришел туда лишь из чувства долга перед Ивлеевой, которая снималась у него в клипе, и ушел при первой возможности.