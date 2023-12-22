Хинштейн: РКН начал удалять из сети некоторые фото и видео с вечеринки Ивлеевой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:34
Фото: Настя Ивлеева/Telegram

Роскомнадзор приступил к удалению и блокировке в сети некоторых фото и видео с «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Организованное блогеркой мероприятие обсуждается уже несколько дней, о нем пишут зарубежные СМИ.

По данным Хинштейна, РКН усмотрел в ряде опубликованных материалов «признаки пропаганды ЛГБТ*». «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ», — написал он в своем телеграм-канале.

20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости. После появления в сети роликов из клуба Генпрокуратуру попросили проверить телеведущую Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ.

Накануне телеграм-каналы сообщили об обысках в клубе, где должно начаться продолжение вечеринки. В итоге вторая часть мероприятия все же состоялась.

22 декабря рэпера Vacio, который пришел на вечеринку Ивлеевой в одних кроссовках и с носком Balenciaga на половом органе, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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