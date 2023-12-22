Хинштейн: РКН начал удалять из сети некоторые фото и видео с вечеринки Ивлеевой

По данным Хинштейна, РКН усмотрел в ряде опубликованных материалов «признаки пропаганды ЛГБТ*». «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ», — написал он в своем телеграм-канале.