Хинштейн: РКН начал удалять из сети некоторые фото и видео с вечеринки Ивлеевой

По данным Хинштейна, РКН усмотрел в ряде опубликованных материалов «признаки пропаганды ЛГБТ*». «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ», — написал он в своем телеграм-канале.
20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости. После появления в сети роликов из клуба Генпрокуратуру попросили проверить телеведущую Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ.
Накануне телеграм-каналы сообщили об обысках в клубе, где должно начаться продолжение вечеринки. В итоге вторая часть мероприятия все же состоялась.
22 декабря рэпера Vacio, который пришел на вечеринку Ивлеевой в одних кроссовках и с носком Balenciaga на половом органе, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.