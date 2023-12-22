«Почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой попала в заголовки зарубежных СМИ

Из интересного: британский таблоид The Daily Mail написал о беременности 40-летней Ксении Собчак, которая пришла была без бюстгалтера, и привел ее слова о «несправедливом мире» и трауре, который «не может длиться вечно». Business Insider сообщил, что для звезд вход в клуб «Мутабор» стоил 11 тыс. долларов, и отметил, что организаторка Ивлеева удалила из своего телеграм-канала аудиосообщение о том, что вечеринка «того стоила».