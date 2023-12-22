«Почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой попала в заголовки зарубежных СМИ

The Washington Post, Newsweek, Business Insider и The Daily Mail выпустили материалы о «почти головой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая обсуждается уже несколько дней. Они рассказали, сколько стоили билеты и как критиковали «Almost Naked Party».
Из интересного: британский таблоид The Daily Mail написал о беременности 40-летней Ксении Собчак, которая пришла была без бюстгалтера, и привел ее слова о «несправедливом мире» и трауре, который «не может длиться вечно». Business Insider сообщил, что для звезд вход в клуб «Мутабор» стоил 11 тыс. долларов, и отметил, что организаторка Ивлеева удалила из своего телеграм-канала аудиосообщение о том, что вечеринка «того стоила».
The Washington Post
Newsweek
Business Insider
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* Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в стране.
20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости. После появления в сети роликов из клуба Генпрокуратуру попросили проверить телеведущую Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*.
Накануне телеграм-каналы сообщили об обысках в клубе, где должно начаться продолжение вечеринки. В итоге вторая часть мероприятия состоялась.
22 декабря рэпера Vacio, который пришел на вечеринку Ивлеевой в одних кроссовках и с носком Balenciaga на половом органе, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.