Вечеринку Ивлеевой признали «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений»

Суд признал «почти голую» вечеринку блогерки Насти Ивлеевой, состоявшуюся 20 декабря в «Мутаборе», «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом говорится в решении Лефортовского суда Москвы по административному делу рэпера Vacio, которого арестовали на 15 суток после участия в вечеринке, передает ТАСС.
В частности, суд постановил, что Vacio «участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Пропаганда, по мнению суда, была выражена «в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок» в интернете.
Настя Ивлеева вновь опубликовала видео с извинениями за организацию события. «Я оказалась на самом дне. Приношу извинения всем артистам, мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку — и происходят отмены, расторжения», — заявила телеведущая в слезах.
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — добавила она.
Вечеринка Ивлеевой под названием «Almost Naked Party» («Почти голая вечеринка») состоялась с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». В ивенте приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Компании «Тинькофф Банк» и МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой. Также против нее подали коллективный иск с требованием перевести 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».