Вечеринку Ивлеевой признали «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений»

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — добавила она.