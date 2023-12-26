«Не хочу вызывать ненависть к себе и артистам»: звезды извиняются за участие в вечеринке Ивлеевой

Собчак отметила, что не стала публиковать фото и видео из «Мутабора», ей это показалось неуместным. «При всей любви к провокации и эпатажу я знаю, что для них всегда нужно выбирать время, сейчас не оно, и [на вечеринке] был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица», — сказала она.