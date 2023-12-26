«Не хочу вызывать ненависть к себе и артистам»: звезды извиняются за участие в вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита записали комментарии о своем участии в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе».
Собчак начала свой ролик со слов поддержки в адрес Ивлеевой и назвала ситуацию травлей. По её словам, журналистке понравилась одна из прошлых вечеринок телеведущей, поэтому она решила прийти вновь, «но на это мероприятие пришли другие люди, их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим».
Собчак отметила, что не стала публиковать фото и видео из «Мутабора», ей это показалось неуместным. «При всей любви к провокации и эпатажу я знаю, что для них всегда нужно выбирать время, сейчас не оно, и [на вечеринке] был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица», — сказала она.
Журналистка добавила, что мероприятие не должно было быть публичным, но стало таким, когда кто‑то стал «хвастаться» фотографиями в соцсетях.
«Важно: отмена участвовавших артистов, как и разговоры об идеологической диверсии — это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — вступилась за селебрити Собчак.
Она также принесла извинения за то, что кого‑то мог оскорбить её внешний вид на вечеринке. «Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, <…> Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России. И хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из‑за глупой случайности», — закончила Собчак.
Похожий ролик чуть ранее выложила Лолита Милявская. Певица отметила, что вечеринка была названа «голой» иронично, а гости на самом деле шли на арт-выставку. Также она рассказала о многочисленных письмах с требованием убрать её из новогодних шоу.
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому‑то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — поделилась артистка.
Она также заметила, что не знает, оскорбят ли другие её действия кого‑либо в будущем, и попросила зрителей «оставаться людьми» и «вместе сохранить новогоднее настроение».
Позже в разговоре со СМИ Милявская рассказала, что из‑за скандала у нее отменили большое количество концертов, а её вырезают из эфиров.
Ещё одно видео записал Дима Билан. Он также назвал вечеринку арт-выставкой и подчеркнул, что появился там из профессиональных обязанностей и вежливости, а также не стал на ней задерживаться.
«О дресс-коде я знал, но его понимание у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Знать о том, что себе позволит надеть тот или иной человек, я заранее не мог», — говорит Билан.
Он отметил, что с первых минут принял решение не публиковать фото и видео с вечеринки в соцсетях. «Я прекрасно понимаю негодование наших людей, а тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране», — уверяет певец.
«Я не согласен с желанием некоторых, вести всех под одну гребенку. Всё, что произошло в этот вечер с моим именем — это дезинформация и даже клевета», — считает он и обращает внимание, что «всегда горой стоял и стою за свою страну», выступает «для „семей СВО“» и намерен дать больше таких концертов.
Ещё одно видеообращение записал Филипп Киркоров. Он извинился за свое появление в «Мутаборе» и назвал его моментом, «когда зашел не в ту дверь».
«В наше трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких‑либо мероприятиях. Я осознаю допущенную свою ошибку. Меньше всего я бы хотел, чтобы эта оплошность с моей стороны стала бы причиной для ограничения моего творчества в России», — заявил Киркоров.
Она назвала неуместным распространение видео с рэпером Vacio, пришедшим в клуб в голом видео и носком на члене и отметила, что его предупреждали о неприемлимости такого образа, но тот «решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировать публику».
«Я приношу извинения перед обществом и перед гостями, которые стали невольными участниками всего происходящего в СМИ. Я полностью осознаю ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева.
Также она пообещала передать деньги, заработанные со второй части мероприятия, в благотворительные организации — «не в качестве акта добрых дел и ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».
Артист сказал, что отел удивить гостей закрытого мероприятия своим образом с носком на члене, однако «оказался замешан» в видео с участниками вечеринки, которых «абсолютно не знает».
«Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ* и не хотел никакой сделать пропаганды. Я осуждаю сторонников ЛГБТ», — заявил рэпер.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.