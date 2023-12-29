Преследование артистов за участие в вечеринке Ивлеевой началось по команде администрации президента

Еще один федеральный чиновник сказал, что считает реакцию властей избыточной: «Я считаю, что незачем их так сильно гнобить. Думаю, стоит остановиться».«У нас во власти люди и сами умеют повеселиться. Люди внутри этой системы творят такое — все участники этой скандальной вечеринки от зависти сдохли бы!» — добавил еще один чиновник.