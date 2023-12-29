Преследование артистов за участие в вечеринке Ивлеевой началось по команде администрации президента

Российские артисты начали подвергаться преследованию за появление на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой после команды от администрации президента. Об этом сообщает The Moscow Times* со ссылкой на анонимные источники в правительстве, Госдуме и администрации президента.
Один из собеседников издания рассказал, что реакция властей на вечеринку призвана «переключить внимание и направление гнева граждан от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“».
«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ», — поделился российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.
Мнение о вечеринке издание также спросило у нескольких российских чиновников. «Они болваны. Я не в восторге от них. Но наплевать на то, как они выглядят на вечеринках. Хоть полностью голые», — поделился один источник в парламенте.
Еще один федеральный чиновник сказал, что считает реакцию властей избыточной: «Я считаю, что незачем их так сильно гнобить. Думаю, стоит остановиться».«У нас во власти люди и сами умеют повеселиться. Люди внутри этой системы творят такое — все участники этой скандальной вечеринки от зависти сдохли бы!» — добавил еще один чиновник.
После скандальной вечеринки Ивлеевой Almost Naked Party, прошедшей 20 декабря в клубе «Мутабор», многие участники события, включая саму Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту, Анну Асти и других знаменитостей, столкнулись с преследованием со стороны властей.
Рэпера Vacio, который пришел на ивент в носке, надетом на половой член, и кроссовках, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ.
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