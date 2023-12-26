«В жизни бывают моменты, когда зашел не в ту дверь»: Киркоров извинился за вечеринку Ивлеевой

«Я не собираюсь перекладывать ответственность на других, — продолжил он. — В наше трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких‑либо мероприятиях. Я осознаю допущенную свою ошибку. Меньше всего я бы хотел, чтобы эта оплошность с моей стороны стала бы причиной для ограничения моего творчества в России».