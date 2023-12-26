«В жизни бывают моменты, когда зашел не в ту дверь»: Киркоров извинился за вечеринку Ивлеевой

Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за свое появление на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Ролик появился на странице артиста в «ВК».
«Заглянул на 5 минут на одно мероприятие, и мое имя, как всегда, громче всех гремит в одной небезызвестной всем истории. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но я не знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми, и ушел», — сказал певец.
«Я не собираюсь перекладывать ответственность на других, — продолжил он. — В наше трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких‑либо мероприятиях. Я осознаю допущенную свою ошибку. Меньше всего я бы хотел, чтобы эта оплошность с моей стороны стала бы причиной для ограничения моего творчества в России».
Ранее на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки певец обсудил вечеринку с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Государственный деятель спросил у артиста: «Что вы там устроили?» Киркоров ответил, что пришел на вечеринку лишь из чувства долга перед Ивлеевой, которая снималась у него в клипе, и не задерживался там долго.
Вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в «Мутаборе». Помимо Киркорова ее посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Характер события оскорбил православных активистов, некоторых депутатов и аудиторию Z-пабликов. Ивлееву потребовали проверить на экстремизм и пропаганду ЛГБТ. Вечером 21 декабря в «Мутаборе» прошли обыски, однако вторая часть вечеринки, которая была открыта для всех желающих, все же состоялась.
Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также назначили артисту штраф 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Позже появилось видео, в котором артист извиняется за свое поведение.