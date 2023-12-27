В Mutabor пришли полицейские и Роспотребнадзор. Клуб перенес новогоднее шоу

Максим Саблин
Сегодня в 18:15
Фото: пользователя Татьяна / Яндекс.Карты

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли в клуб Mutabor с проверкой, сообщают «Рен-ТВ» и телеграм-канал 112.

По информации телеканала, проверка от ведомства началась за день до скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Тогда же Департамент торговли и услуг Москвы вынес заведению предостережение клубу «о недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя».

Предостережение от Роспотребнадзора пришло управляющим клуба ещё раньше, 4 декабря, уточняет «Рен».

Как пишет 112, в баре часть алкоголя продавалась без лицензии. «Выявлен и ряд других нарушений, в том числе и санитарных норм. Естественно, клуб закрыли», — добавляет анонимный канал.

О том, что Mutabor опечатан, также постит Shot. По его сведениям, работа заведения приостановлена на месяц.

Представители клуба пока не комментировали появившуюся в медиа информацию. Однако они уже успели объявить о переносе двух мероприятий, ранее запланированных на 28 и 31 декабря. Новогоднее шоу YeahNYE теперь случится 17 февраля, а рождественский концерт «µскусство» — 4 мая.

Пока не ясно, что произойдет с другими выступлениями на сцене Mutabor. На 29 декабря там назначен концерт фольклорных ансамблей Лели и Комонь, на 4 января — выступление Джизуса, на 5-е — вечеринка объединения Asylum, а 6-го — «Рождественский Вертеп от Рабицы».

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