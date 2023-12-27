В Mutabor пришли полицейские и Роспотребнадзор. Клуб перенес новогоднее шоу

По информации телеканала, проверка от ведомства началась за день до скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Тогда же Департамент торговли и услуг Москвы вынес заведению предостережение клубу «о недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя».
Предостережение от Роспотребнадзора пришло управляющим клуба ещё раньше, 4 декабря, уточняет «Рен».
Как пишет 112, в баре часть алкоголя продавалась без лицензии. «Выявлен и ряд других нарушений, в том числе и санитарных норм. Естественно, клуб закрыли», — добавляет анонимный канал.
О том, что Mutabor опечатан, также постит Shot. По его сведениям, работа заведения приостановлена на месяц.
Пока не ясно, что произойдет с другими выступлениями на сцене Mutabor. На 29 декабря там назначен концерт фольклорных ансамблей Лели и Комонь, на 4 января — выступление Джизуса, на 5-е — вечеринка объединения Asylum, а 6-го — «Рождественский Вертеп от Рабицы».