В Mutabor пришли полицейские и Роспотребнадзор. Клуб перенес новогоднее шоу

Представители клуба пока не комментировали появившуюся в медиа информацию. Однако они уже успели объявить о переносе двух мероприятий, ранее запланированных на 28 и 31 декабря. Новогоднее шоу YeahNYE теперь случится 17 февраля, а рождественский концерт «µскусство» — 4 мая.