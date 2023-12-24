«Только бэкстейдж и цветочки»: Киркоров оправдался перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой

На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки Филипп Киркоров обсудил с пресс-секретарем президента и мужем фигуристки Дмитрием Песковым «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой.
За кулисами шоу Песков спросил у поп-певца: «Что вы там устроили?». В ответ Киркоров заявил, что пришел на вечеринку лишь из чувства долга перед Ивлеевой, которая снималась у него в клипе, и не задерживался там долго.
«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — цитирует слова певца StarHit.
20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбила вечеринка. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*. Вечером 21 декабря в «Мутабор» пришли силовики с обысками. Однако вторая часть вечеринки — уже для всех желающих — все же состоялась.
В частности общественники возмутились нарядом рэпера Vacio, который пришел на ивент в одном носке, надетом на половой член. Его арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье пропаганде ЛГБТ.
Активист Виталий Бородин, известный доносами на СМИ и звезд, предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в ивенте.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.