«Только бэкстейдж и цветочки»: Киркоров оправдался перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — цитирует слова певца StarHit.