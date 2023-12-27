Филиппа Киркорова убрали с постера «Иван Васильевич меняет все!». Сцены с ним переснимут, узнал «МК»

Филиппа Киркорова убрали с постера комедийного фильма «Иван Васильевич меняет все!», который покажут в эфире ТНТ 31 декабря. На обновленном изображении на сайте телеканала его место занял персонаж Павла Воли, а самого поп-певца уже не видно, заметил автор телеграм-канала «Русское кино в топе».
На странице ремейка «Иван Васильевич меняет профессию», который можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier, постер прежний: на нем есть Киркоров. Кого именно артист сыграл в комедии, неизвестно.
Старый постер
Новый постер
«Московский комсомолец» пишет, что сцены с участием персонажа Киркорова вырежут и переснимут с другими артистами. В трейлере на сайте Premier кадр с ним пока еще на месте.
Накануне Baza со ссылкой на источник телеканала НТВ сообщила, что отрывки с Киркоровым также вырежут из финала шоу «Маски», на пересъемки уже нет времени. Певца не покажут в записи новогоднего «Голубого огонька», которую сделали еще в ноябре, передает «МК».
Из телевизионных шоу также пропадут Лолита Милявская и Настя Ивлеева, гостья и организаторка «почти голой» вечеринки в «Мутаборе». Киркоров тоже был одним из тех, кто появился на мероприятии 20 декабря, признанном судом Москвы «направленным на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
Накануне звезды, побывавшие на вечеринке, записали комментарии о случившемся. Киркоров извинился за свое появление в «Мутаборе» и назвал его моментом, «когда зашел не в ту дверь».