Филиппа Киркорова убрали с постера «Иван Васильевич меняет все!». Сцены с ним переснимут, узнал «МК»

Накануне Baza со ссылкой на источник телеканала НТВ сообщила, что отрывки с Киркоровым также вырежут из финала шоу «Маски», на пересъемки уже нет времени. Певца не покажут в записи новогоднего «Голубого огонька», которую сделали еще в ноябре, передает «МК».