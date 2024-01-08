Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Рэпер Vacio получил повестку в военкомат, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Лобарева. Недавно его арестовали во второй раз.
По словам Лобарева, после отбывания наказания в 15 суток Николая Васильева (настоящее имя рэпера) отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская» и вручили повестку на 9 января, а затем доставили в отделение полиции для проведения «профбеседы».
«Когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал [сорвавших с него носок] провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд», — передает «МК» слова Лобарева. Член ОНК также добавил, что в день явки по повестке Vacio будет находиться в спецприемнике.
Как отмечает «МК», служить в армии Васильев, вероятно, не будет, поскольку в родном Екатеринбурге он якобы не прошел военно-врачебную комиссию по здоровью.
6 января Vacio арестовали еще на 10 суток вслед за другим административным арестом, по которому он провел под стражей 15 дней. Лефортовский суд признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) виновным по административной статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.
Васильев участвовал в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Он пришел туда в одном носке на пенисе. После возмущения Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов суд арестовал Vacio на 15 суток, признав виновным в мелком хулиганстве. По административной статье о пропаганде ЛГБТ ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.