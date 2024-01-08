Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

«Когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал [сорвавших с него носок] провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд», — передает «МК» слова Лобарева. Член ОНК также добавил, что в день явки по повестке Vacio будет находиться в спецприемнике.