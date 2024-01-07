«Мы против мракобесия»: учредитель Mutabor передал православному храму мощи Николая Чудотворца

В разговоре с журналистами предприниматель отметил, что выкупил реликвию в Ватикане, а деньги на их приобретение были получены от деятельности клубов, в том числе «Мутабора», «известного в связи с последними событиями». По его словам, мощи были привезены в Москву еще в ноябре этого года, но жертвователь ждал крупного праздника, чтобы их преподнести.