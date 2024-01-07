«Мы против мракобесия»: учредитель Mutabor передал православному храму мощи Николая Чудотворца

Максим Саблин
Сегодня в 19:10
Фото: из соцсетей Михаила Данилова

Учредитель клуба Mutabor Михаил Данилов передал православному храму мощи святого Николая Чудотворца. Видео встречи бизнесмена с настоятелем церкви опубликовал телеграм-канал Mash.

В праздник Рождества Христова Данилов приехал в храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе для торжественной передачи мощей христианского святого.

«Мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь всячески», — говорит Данилов на видео.

В разговоре с журналистами предприниматель отметил, что выкупил реликвию в Ватикане, а деньги на их приобретение были получены от деятельности клубов, в том числе «Мутабора», «известного в связи с последними событиями». По его словам, мощи были привезены в Москву еще в ноябре этого года, но жертвователь ждал крупного праздника, чтобы их преподнести.

Выбор храма Данилов объяснил личными отношениями с протоиереем Михаилом (Гуляевым). Со священнослужителем он давно общается и часто приезжает исповедоваться, а тот даже освящал загородный дом бизнесмена. «Он добрый человек, очень приятный. Советом подскажет, пример из своей жизни приведет», — комментирует основатель «Мутабора».

Вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка») состоялась с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». В ивенте приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюк’oZa и другие.

После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.

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