Из инстаграма* Ивлеевой пропали антивоенные посты

Из инстаграм*-аккаунта видеоблогерки Насти Ивлеевой пропали посты о военных действиях на территории Украины. На это обратила внимание Би-би-си.
Одна из пропавших публикаций — черный квадрат с подписью «Нет войне». Также из аккаунта телеведущей исчез рисунок с голубем и призывом к российским властям прекратить военные действия и начать мирные переговоры.
«Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти», — говорилось в публикации.
По информации Би-би-си, оба этих поста были доступны в инстаграм-ленте Ивлеевой еще накануне.
Ранее телеведущая подверглась критике за организацию «почти голой» вечеринки с участием многих российских звезд. Ивент вызвал негодование среди «патриотов», православных активистов и некоторых депутатов. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ.
Спустя несколько дней блогерка записала видеообращение, в котором извинилась за проведение события. Вскоре свои извинения также опубликовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, которые также присутствовали на вечеринке.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.