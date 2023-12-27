В клубе Gipsy отменили выступление Анны Асти. Она была на вечеринке Ивлеевой

В клубе VK Gipsy отменилось выступлении Анны Асти, рассказали представители заведения в своем паблике. Причину они не назвали, но уточнили, что концерт 31 декабря сорвался по независящим от бара причинам.
Анна Асти находится в списке участников скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, который сегодня разошелся по социальным сетям.
«Друзья, по независящим от нас причинам выступление ANNA ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время», — говорится в посте.
Вместо певицы на сцене появится Jony. Администрация клуба пообещала, что будет пускать на его шоу по билетам на концерт артистки.
Информацию об отмене первым узнал телеграм-канал Mash. По их сведениям, Асти лишилась гонорара в 6,5 млн рублей, а под угрозой срыва находится её концерт в Барвихе Luxury Village.
Как пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи Анне Асти гражданства РФ. Рожденная в Украине артистка получила паспорт лишь в этом году.
В сентябре у Асти вышел альбом «Царица» — с релиза он не покидал топов музыкальных чартов. Релиз можно найти на второй строчке альбомного рейтинга «Вконтакте» и на третьей — в Apple Music. Заглавная песня с LP также находится на 9 месте в чарте ВК, на третьем — в «Яндекс.Музыке» и на втором в Apple Music.
Анна Асти не первая, кто потерял концерт после скандала с вечеринкой. Ранее Лолита Милявская заявила о том, что из‑за начавшейся травли теряет выступления и её вырезают из уже готовых новогодних телепередач.
С тем же столкнулся Филипп Киркоров. Его убирают из телефильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ, сцены с ним будут пересняты за 4 дня до премьеры, а его лицо убрали с постера.
Асти тоже должна появиться в пародийном фильме в новогоднюю ночь. Однако на новой версии постера поверх её лица повесили очки.