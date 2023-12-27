В клубе Gipsy отменили выступление Анны Асти. Она была на вечеринке Ивлеевой

В сентябре у Асти вышел альбом «Царица» — с релиза он не покидал топов музыкальных чартов. Релиз можно найти на второй строчке альбомного рейтинга «Вконтакте» и на третьей — в Apple Music. Заглавная песня с LP также находится на 9 месте в чарте ВК, на третьем — в «Яндекс.Музыке» и на втором в Apple Music.