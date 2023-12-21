Shot: силовики провели обыск в «Мутаборе», где запланировано продолжение «голой» вечеринки Ивлеевой

Сотрудники прокуратуры провели обыск в московском техно-клубе «Мутабор», где должна начаться вторая часть «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, сообщает телеграм-канал Shot. Вход на продолжение «Almost Naked Party» («Почти голой вечеринки») продавался по билетам.
По данным Shot, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы, как предполагается, проверить «Мутабор» на пропаганду ЛГБТ*. Начало вечеринки перенесли на час, сотрудники клуба допустили полную отмену мероприятия, передает канал.
Возле клуба собрались около 100 человек, которые пришли на продолжение вечеринки, рядом дежурят медики скорой помощи, а сама Ивлеева в «Мутабор» еще не приехала, сообщает канал. Как пишет Shot, один билет стоил 2500 рублей, а на компанию из десяти человек в VIP-зону — 1 млн.
Вскоре людей начали пускать в клуб, а сотрудники прокуратуры уехали с собранными материалами, пишет Shot. Один из гостей признался, что после резонанса с первой частью вечеринки «приходить в клуб было страшновато».
Накануне в «Мутаборе» прошла «голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости. После появления в сети роликов из клуба Генпрокуратуру попросили проверить телеведущую Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ.
* Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в стране.