Shot: силовики провели обыск в «Мутаборе», где запланировано продолжение «голой» вечеринки Ивлеевой

Возле клуба собрались около 100 человек, которые пришли на продолжение вечеринки, рядом дежурят медики скорой помощи, а сама Ивлеева в «Мутабор» еще не приехала, сообщает канал. Как пишет Shot, один билет стоил 2500 рублей, а на компанию из десяти человек в VIP-зону — 1 млн.